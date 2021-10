Angola: Le Président de la République ouvre l'année universitaire à Bié

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, se rend mardi dans la ville de Cuito, chef-lieu de la province de Bié, pour présider la cérémonie officielle d'ouverture de l'année académique 2021/2022.

Selon une note de la Maison civile du Président de la République à laquelle l'ANGOP a eu accès, la cérémonie marquera le début des cours dans le sous-système de l'enseignement supérieur en Angola.

Le document souligne la présence à la cérémonie, entre autres entités, des ministres de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança Sambo, et de l'Éducation, Luísa Grilo.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula do Sacramento, et les gouverneurs provinciaux de Bié et Huambo, Pereira Alfredo et Lotti Nolika, respectivement, seront également présents à la cérémonie.

Toujours dans le cadre de la rentrée universitaire 2021-2022, l'Université internationale de Cuanza sera inaugurée dans la ville de Cuito, un projet conjoint entre la Coopération espagnole et la Fondation universitaire euro-africaine.

Selon le Programme, le Président de la République retourne à Luanda mardi dans l'après-midi.