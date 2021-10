Algérie: Covid-19 - L'Agence nationale de la sécurité sanitaire contribue activement à la production nationale du vaccin

Alger — L'Agence nationale de la sécurité sanitaire joue "un rôle pivot" dans la gestion de l'opération de production du vaccin anti-Covid-19 à travers sa participation à la Commission nationale chargée de la production du vaccin au plan national, a affirmé lundi à Alger le président de l'Agence Kamel Senhadji.

M. Senhadjid a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que l'Agence est "représentée avec cinq (5) membres au sein de cette Commission, composée de 14 membres représentant des secteurs ministériels concernés par l'opération de fabrication" du vaccin.

Soulignant que l'agence s'acquitte d'un rôle "consultatif" notamment en ce qui a trait au domaine scientifique au vu des compétences humaines dont elle recèle, M. Senhadji a relevé la contribution "efficace" de l'Agence dans le domaine de la formation dans le domaine des vaccins et autres domaines.

M. Senhadji a indiqué ,par ailleurs, qu'un travail était en cours pour la réalisation d'un centre national de quarantaine supervisé par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, et ce, dans le but de maîtriser les épidémies susceptibles de se propager et qui sera renforcé par un centre de recherches spécialisé dans les épidémies et les vaccins.

Il convient de rappeler que le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane avait donné, mercredi dernier, lors d'une visite qui l'a conduit dans la wilaya de Constantine, le coup d'envoi officiel de la production du vaccin contre la Covid-19 en Algérie, le Coronavac.

M. Benabderrahmane était accompagné par les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, des Transports, Aissa Bekkai, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et de l'Industrie Pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, ainsi que du président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, Kamel Senhadji.

L'usine de production Saïdal de Constantine devra produire un million de doses de vaccin anti Covid-19 dans le courant du mois d'octobre, 2 millions de doses en novembre et plus de 5,3 millions de doses de vaccin à partir de janvier 2022.