Ile Maurice: Del Ghurburrun - «Les rottweilers sont considérés à tort comme méchants en raison de leur apparence»

Qu'est-ce qu'un comportementaliste canin ?

C'est une formation pour devenir comportementaliste, métier que l'on pourrait comparer à celui d'un psychologue mais pour animaux et dans ce cas précis, pour chiens. Mon travail est d'analyser le comportement des chiens pour voir s'ils sont agressifs, peureux, etc., et trouver l'explication à cela. Dans certains cas, on étudie les troubles du comportement.

Un homme a été agressé par deux rottweilers à Port-Louis il y a deux semaines. D'après vos connaissances et votre expérience, quel pourrait avoir été l'élément déclencheur d'une telle violence canine ?

Je dois dire que je n'ai pas examiné les chiens et que je n'ai pas tous les éléments en main pour faire une analyse du comportement. Mais pour faire des déductions sur le comportement de ces chiens, je dois me baser sur la domestication des molosses au fil des siècles. Les chiens ont l'instinct de défendre leur territoire. Vous verrez que les chiens vont aboyer si vous passez devant la maison de leur maître. Or, si le propriétaire a l'habitude de lâcher ses chiens pour qu'ils sortent hors du périmètre de sa maison, il est probable que si une personne passe devant la maison, ces chiens ne feront qu'obéir à leurs instincts de défendre leur territoire.

À Maurice, on garde le chien dans sa cour, mais il va faire ses besoins hors de la cour de son propriétaire. Ce faisant, le chien aura tendance à penser que la rue fait aussi partie de son territoire. Les chiens peuvent aussi défendre leur territoire si une personne tente d'entrer dans un lieu qu'ils protègent.

Le public pointe du doigt les rottweilers, qui sont des chiens de race et, à ce titre, il les estime dangereux. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue ?

Les rottweilers, les amstaffs et autres chiens molosses sont victimes de leur grand gabarit et de leur sale gueule. Les rottweilers sont considérés comme des chiens méchants à cause de leur apparence mais ils font partie des plus gentils. Statistiquement, c'est aussi la race de chiens qui mord le moins. En revanche, les labradors, les bassets et les griffons ont tendance à mordre davantage.

Pourtant, de nombreuses personnes demandent d'interdire l'élevage de rottweilers et d'autres chiens de race, qui sont responsables d'autres attaques...

Il existe plus de 400 chiens de race. Interdire leur élevage n'est pas le moyen d'empêcher ce type d'agression. Nous sommes dans un pays démocratique et, à ce titre, on ne peut empêcher une personne d'avoir un chien de race. Il y aura toujours des personnes qui se tourneront vers le marché noir. Les chiens de race sont privilégiés pour leurs qualités. Les sociétés de gardiennage et la douane ont besoin de ce type de chiens. Si on interdit le rottweiler par exemple, ou d'autres races de chiens molosses, les propriétaires achèteront un Doberman, un Boerboel et d'autres chiens, qui sont dangereux.

Malgré les mises en garde, les chiens de race continuent à se vendre à prix d'or. Comment en sommes-nous arrivés-là ?

Les Mauriciens n'ont cessé de s'embourgeoiser. Ils définissent leur réussite sociale par trois choses : une grosse cylindrée, une grande maison et un chien de race dans leur cour. Sauf qu'en contradiction, on voit que les chiens sont mis dans un coin de l'immense cour ou enfermés 24/7, sans pouvoir s'entraîner ou se dégourdir les pattes. On voit qu'il n'y a pas l'amour du chien.

On vend aussi des chiens de race sur les réseaux sociaux.

On ne peut empêcher les gens d'avoir des chiens de race. Mais il faut qu'ils s'adressent à des éleveurs professionnels, pas aux illégaux. Le permis de Dog Breeder est quasi-impossible à obtenir. C'est pour cette raison qu'il y a des élevages illégaux. Mais les vrais éleveurs professionnels pour qui faire l'éducation est important, le font par amour des chiens et pas pour les profits qui en découlent.

Les éleveurs illégaux n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire avec les chiots, qui en grandissant, peuvent devenir agressifs. Alors que les professionnels eux, passeront deux mois à éduquer les chiots pour les permettre de socialiser, entre autres.

Dans ce débat, il est question de la responsabilité du propriétaire. La plupart du temps, les maîtres n'ont aucune formation pour élever un chien de race...

De nombreux pays rencontrent des problèmes avec les chiens de race. En France, les jeunes élevaient des pitbulls pour des combats. Lorsqu'un chien se sauvait, il finissait par tuer des personnes. Maurice doit adopter de bonnes pratiques et avoir un cadre légal par rapport aux chiens, notamment leur catégorisation et leur déclaration auprès de l'AnimalWelfare Unit. Ensuite, le propriétaire doit avoir un certificat de bonne attitude pour certifier que son chien est socialisé et éduqué comme il faut.

Même si dans l'affaire de l'attaque des rottweilers, la loi actuelle permet d'avoir une responsabilité civile et criminelle, l'amende imposée est minime, soit Rs 15 000. Il faut durcir les lois, car un propriétaire peut payer son amende et en sortant, acheter un autre chien.

Beaucoup de voix s'élèvent contre les chiens de race à cause du sort des chiens errants. Qu'en pensez-vous ?

Les organisations non gouvernementales demandent d'interdire les chiens de race et d'adopter des chiens normaux. Même si tous les chiens sont égaux en termes d'amour, chacun est libre de choisir son chien et de s'adresser aux professionnels. J'anime une émission à la télévision et lorsque je parle des chiens de race, je me fais taper dessus par ces organisations, qui disent que je glorifie les chiens de race. Et quand je parle des chiens de rues, les éleveurs sont en colère. Je connais beaucoup de Mauriciens qui ont des chiens de race, mais qui vont quand même adopter des chiens dans les abris. C'est ce qui doit être encouragé.