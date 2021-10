Sahara Occidental: l'ex-président du Cnasps dénonce "la fuite en avant" du Maroc

Alger — L'ex-président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS) et militant des droits de l'Homme et des peuples, Mahrez Lamari, a dénoncé vigoureusement, jeudi, "la diplomatie marocaine persistant dans sa politique d'intransigeance et de fuite en avant", affirmant que "la société civile algérienne continuera à défendre le droit légitime à l'autodétermination du peuple sahraoui" .

Selon le communiqué, l'attitude du Maroc et sa fuite en avant ne servent désormais à rien, car la justesse de la cause sahraouie "est une réalité historique établie et maintes fois confirmées par le conseil de sécurité de l'ONU qui a consacré définitivement le droit du peuple Sahara occidental à l'autodétermination et qui a conforté le principe inaliénable du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes conformément à la résolution 1514 (décembre 1960) de l'AG de l'ONU".

L'ex-président du CNASPS relève que "l'échappatoire indigne et malhonnête de la diplomatie marocaine à vouloir responsabiliser l'Algérie en lui faisant endosser le blocage et l'obstruction du dossier du Sahara Occidental est une fable qui ne trompe personne y compris ses propres concepteurs", faisant observer que "l'attitude délibérée du Maroc risque d'augmenter la tension et de créer une situation intolérable qui compromettrait la stabilité de la région et minerait les chances d'un règlement juste et définitif de ce conflit".

"Du haut de la tribune de la commission politique de décolonisation de l'ONU, la société civile algérienne dans toutes ses composantes et tendances réaffirmera ouvertement haut et fort sa ferme détermination à continuer à défendre ouvertement le droit légitime et imprescriptible a l'autodétermination du peuple sahraoui et à soutenir ses moyens de combat qui son la lutte, la résistance, le droit, la légalité, la volonté indomptable, le sacrifice, la conscience, l'unité et l'homogénéité jusqu'à l'indépendance totale de la RASD membre fondateur de l'Union Africaine en tant que membre de plein droit de la famille des Nations Africaines libres et souveraines", note le communiqué.