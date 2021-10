Algérie: JM 2022/préparatifs - Le Premier ministre s'enquiert de l'état d'avancement des projets

Oran — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a inspecté, lundi, lors d'une visite dans la wilaya d'Oran, plusieurs projets d'infrastructures sportives dans le cadre des préparatifs de la 19e édition de Jeux Méditerranéens, prévue l'été prochain, en plus de structures relevant d'autres secteurs.

M.Benabderrahmane a entamé sa visite par le projet de réalisation de la nouvelle aérogare de l'aéroport international "Ahmed Ben Bella" d'Oran, dont la capacité de traitement est de 3,5 millions de voyageurs par an extensible à 6 millions de voyageurs.

Après avoir suivi un exposé sur le projet, dont le taux d'avancement des travaux a atteint les 92% et nécessitant une enveloppe financière supplémentaire de 7,5 milliards de dinars, le Premier ministre a annoncé que l'Etat prendra en charge le financement de l'achèvement des travaux, soulignant toutefois que "c'est la dernière fois que l'Etat prend en charge de telles dépenses supplémentaires".

Il a également souligné la nécessité de maîtriser les délais de réalisation dans la concrétisation des projets et les chantiers de construction doivent fonctionner en H24, à raison de trois équipes par jour comme c'est le cas partout dans le monde pour garantir une cadence rapide dans la réalisation.

Le Premier ministre a, en outre, appelé les investisseurs privés à "investir dans le secteur du transport aérien", soulignant que "le pays a besoin d'autres aéroports, d'autres opérateurs et d'autres compagnies aériennes" pour couvrir tous les besoins nationaux concernant le transport aérien.

Il a également indiqué que les demandes des investissements privés dans le secteur du transport aérien se font de plus en plus nombreuses et que les dossiers présentés sont en cours d'étude.

Abordant, en marge de l'inspection de la nouvelle aérogare, le projet d'extension du terminal à conteneurs du port d'Oran, le Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité "d'exploiter de manière idéale les installations et les structures portuaires afin qu'elles soient opérationnelles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour accompagner les opérateurs économiques et leur permettre de pénétrer les marchés extérieurs".

Lors de son inspection du complexe sportif d'Oran, M. Benabaderrahmane a déploré le retard enregistré dans les travaux du projet du centre nautique et a donné des instructions pour augmenter la cadence des travaux par le recours au système de rotation du travail 3x8, avec le renforcement du site en ressources humaines suffisantes, avec pas moins de 200 travailleurs, "comme stipulé dans le contrat avec la société de réalisation", a-t-il rappelé.

Dans ce sens, il a exigé de la société chinoise MCC réalisatrice du projet d'exécuter ces instructions à compter de la semaine prochaine, affirmant que les gros œuvres, qui ont atteint 47%, doivent être achevés avant le 31 décembre prochain.

Concernant les projets publics, le Premier ministre a souligné que l'opération de leur inscription sera soumise, à l'avenir, à des normes de contrôle rigoureuses pour éviter les retards dans les délais de livraison et les réévaluations.

Dans une déclaration à la presse, le Premier ministre a indiqué que la nouvelle loi organique 18-15 de loi de finances déterminera à l'avenir la manière d'inscrire les projets publics, soulignant que "la maturation

réelle des projets" sera condition préalable à leur inscription.

D'autre part, M. Benabderrahmane a installé Mohamed Aziz Derouaz dans ses fonctions de Commissaire de la 19e édition des JM que la capitale de l'ouest du pays doit accueillir du 25 juin au 15 juillet 2022.

En marge de cette cérémonie, le Premier ministre a indiqué que les pouvoirs publics avaient consacré un montant de 45 milliards de dinars pour la réalisation des différents projets de structures liées à l'organisation des Jeux Méditerranéens, dont le nombre est de 35 projets concernant huit secteurs.

D'autre part, réagissant aux dernières déclarations du président français Emmanuel Macron sur l'histoire de l'Algérie, M. Benaderrahmane a déclaré que celles-ci "sont inacceptables" et que "notre pays est plus grand que toutes les déclarations qui tentent de porter atteinte à son histoire et ses racines".

Pour rappel, le Premier ministre, ministre des Finances a été accompagné d'une importante délégation composée des ministres de Travaux publics, Kamel Nasri, des Transports, Aïssa Bekkaï, de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, et de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.

