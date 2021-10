Madagascar: Le Vohitsiombe, caractéristique de l'Androy

Cap Sainte-Marie, terre extrême située dans le Sud. Il est formé de deux promontoires assez peu nets, le Vohidomaly à l'ouest, haut de 150 mètres, et le Vohimena à l'est, qui ne dépasse pas 120 mètres. Ce dernier constitue la pointe la plus méridionale de l'ile et doit son nom de montagne rouge aux sables compacts rougeâtres dont il porte un épais revêtement vers sa partie supérieure.

Vu de la pleine mer, le cap se présente comme une falaise impressionnante au sommet de laquelle s'étend un haut plateau morne et rectiligne. La côte est inhospitalière et nombreux sont les navires qui, jadis, ont laissé leur coque sur les hauts fonds qui la bordent.

« Du sommet, la vue s'évade sans limite jusqu'au plus lointain horizon. Sous les pieds, c'est la chevauchée furieuse et écumante de l'océan, dont les derniers rouleaux viennent éclater sur les blocs énormes descendus des pentes » (Raymond Decary et Urbain-Faurec, dans la première moitié du XXe siècle).

Le plateau est recouvert d'une végétation xérophile très dense. La brousse basse est formée d'arbustes et d'arbrisseaux touffus, aux tiges et rameaux entrelacés : mimosées à minuscules folioles et à fleurs roses, Megistostegium au tronc tortueux parmi lesquels se glissent les fines lianes d'asclépiadacées, euphorbes charnues ou épineuses, etc.

« Le vent qui souffle en rafales pendant une grande partie de l'année a donné à ces plantes une forme rasante très caractéristique. Dans les endroits les plus exposés, les buissons sont nivelés et comme rabotés à une cinquantaine de centimètres de hauteur, avec des formes naines ou tapies au ras du sol. »

Autre site du Sud profond, le Vohitsiombe, montagne caractéristique de l'Androy, est longtemps considéré comme un immense cratère. « Justice est faite aujourd'hui de cette opinion qui n'était basée que sur une illusion, frappante il est vrai. » Le massif forme toutefois une « individualité géographique » bien déterminée, limitée par des flancs escarpés et présentant les apparences d'une mesa tabulaire. Sa surface, grossièrement rectangulaire, mesure environ 90 km du Nord au Sud, sur une trentaine de l'Est à l'Ouest. Ses couches sont constituées par une première série de laves noires et de basaltes sur lesquels se sont épanchées de puissantes coulées rhyolitiques qui se sont élevées jusqu'à 1041 mètres.

« Le sommet de Vohitsiombe permet à l'observateur d'embrasser d'un seul coup d'œil, dans un vaste tour d'horizon, une grande partie de l'Androy, entre les vallées du Mandrare dont le lit entaille la base du massif,et du Menarandra lointain qui se devine à peine. La plaine s'étale infinie, aussi loin que la vue peut l'atteindre,étendue monotone, couverte d'une végétation d'arbres peu élevés et de plantes épineuses. Une fumée bleuâtre palpite parfois au-dessus de la grisaille, indice d'un village dont les cases se distinguent mal. »

Des souvenirs anciens s'attachent aussi au Vohitsiombe. On y voit encore d'importants restes de fortifications en pierres sèches, constituées par des lignes successives de murs, dont certains ont plusieurs centaines de mètres de longueur. Ces vestiges sont attribués à la famille princière des Zafimanara, dont les Antambaro seraient les descendants. Elle paraît avoir régné autrefois sur une grande partie de l'Androy.

Attaqué par les Merina, le roi Andriamaloarivo se retire dans la montagne où il élève les fortifications. Il en est d'ailleurs délogé, mais les Merina à leur tour sont battus et chassés de la région par le roi Zafimanara, aidé par les tribus Analave et Analavondrove. Mais une autre opinion, non fondée selon Decary et Urbain-Faurec, attribue à Flacourt les ruines du Vohitsiombe.

Signalons enfin la forêt d'Analabolava, dans le district de Tsivory, en bordure de la rive gauche du Mandrare.Elle se signale par l'étonnante complexité de sa flore. « Elle représente un excellent exemple de passage du bush épineux de l'Androy à la forêt à feuilles persistantes de la côte orientale de l'Anosy.»