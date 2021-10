Madagascar: Pétanque - PC Betafo réapparaît

Un grand club ne meurt jamais. C'est le cas du Pétanque Club Betafo qui refait surface après avoir traversé des zones de turbulences nées de cette guerre larvée entre l'ancienne fédération, la FMP, et la FSBM.

Après mûres réflexions, nous allons revenir dans le giron fédéral, avoue Elson Razafimahatratra, le premier responsable de PCB. Et d'expliquer que les boulistes ont dû faire contre mauvaise fortune bon cœur en s'inscrivant à Antsirabe sous la bannière du C2BA, mais qu'il serait grand temps de défendre les couleurs de Betafo en rejoignant la FSBM.

L'objectif avoué est de permettre aux boulistes du terroir de faire parler de nouveau cette ville qui est une véritable machine à fabriquer des champions du monde. Outre Jean « Robot » Randrianandrasana, champion du monde en 1999, il y a aussi Herilantosoa Razafimahatratra qui s'offrait le titre mondial au Palais des Sports, à Mahamasina sans oublier Newton, le junior champion du monde en Chine.

On peut y ajouter des champions de Madagascar en puissance tels Ndrema et Nanah, mais Betafo regorge encore de boulistes de grand talent. Une situation qui amène aujourd'hui Elson Razafimahatratra à lancer un vibrant appel à tous les natifs de Betafo à venir en aide à cette discipline. Le plus gros problème reste le matériel car à Betafo, les pratiquants jouent avec des boules vieilles de 10 ans, ne comportant plus aucune trace visible, sans parler du poids.

Et une fois de plus, Elson Razafimahatratra cité la famille Naturelle dont Gérard, l'ancien président de la fédération ainsi que son frère, Gaston, appelés à réitérer leur geste d'il y a quelques années déjà, celui d'offrir des boules de compétition aux jeunes de Betafo qui ont le talent mais pas les moyens de s'offrir de quoi s'équiper durant les tournois officiels de la FSBM. En attendant, les dirigeants du PCB vont s'atteler à la régularisation de leur situation pour permettre à Betafo de retrouver des couleurs. Et le plus tôt sera le mieux.