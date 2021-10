Madagascar: Relance de l'éducation après-Covid - Focus sur les enseignants

La réussite de la relance de l'éducation après la crise de covid-19 repose en grande partie sur les enseignants, et sur l'efficacité des structures et systèmes d'éducation.

Plus d'un an après le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ayant conduit à la fermeture des écoles et la perturbation des organisations scolaires, l'éducation est sur la voie de la relance depuis la rentrée. Les enseignants se retrouvent au premier plan.

Confinement oblige, les écoles ont fermé, les cours en ligne ont été dispensés à travers le monde, avec plus ou moins de succès selon les pays. A l'heure où la reprise de l'éducation est lancée, les enseignants représentent un élément clé. La Journée mondiale des enseignants et enseignantes, célébrée ce jour sous le thème «Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation », est une occasion pour leur rendre hommage. La célébration 2021 se focalise ainsi sur le soutien que méritent les enseignants afin de leur permettre de développer tout leur potentiel et, par ricochet, de participer pleinement au processus de relance.

« Nous appelons vivement les pays à investir en eux et à leur accorder la priorité dans le cadre des efforts mondiaux de reprise de l'éducation, afin que chaque apprenant puisse se former auprès d'un enseignant qualifié et soutenu », ont déclaré dans un message conjoint la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, le directeur général de l'Organisation internationale du Travail, Guy Ryder, la directrice exécutive de l'UNICEF Henrietta H. Fore, et le Secrétaire général de l'Internationale de l'Education 2021.

Rappelons que la journée mondiale des enseignants commémore la signature de la recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant en 1966 qui fixe les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignant(e)s ainsi que les normes fixant leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Recommandation complétée par celle de 1987 sur la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, pour y adjoindre le personnel de recherche et d'enseignement de l'enseignement supérieur.