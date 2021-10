Madagascar: Maka Alphonse - Des balises pour l'application des « Dina »

Un team building des membres et staff technique du CFM se tient du 4 au 6 octobre au Palais du Fihavanana Ampefiloha Antananarivo. Les participants à cette rencontre sont constitués des 33 membres du CFM ainsi que des personnes ressources du Secrétariat permanent du CFM.

Il se fixe comme objectif de renforcer les démarches de mise en place d'espaces de dialogue depuis la base (les îlots ou hameaux constituant les "fokontany", les communes et régions) pour que le peuple malgache vive au quotidien et d'une manière concrète le "Fihavanana", outil efficace de prévention et de résolution des conflits. Le team building est une séance de partage d'informations et d'échanges qui sont les maîtres mots au sein du « kianja » et du « SIF » mais l'esprit de partage et la volonté de résoudre animant les acteurs vont faire de ces structures sociales les vecteurs par excellence de la réconciliation nationale et de la paix sociale durable.

Team building. En marge de la cérémonie d'ouverture du team building, le président du CFM a expliqué devant la presse présente, sa position sur quelques points. Sur la question d'insécurité qui règne actuellement, le président du CFM a expliqué que « le malaise au sein de notre société est à l'origine de l'insécurité actuelle, notamment le phénomène de vols de bovidés. Pourtant, le CFM ne se désengage pas de son principal rôle qu'est la réconciliation nationale, afin d'endiguer toute forme de crise sociale. Par ailleurs, le « Dina » constitue un des grands chantiers du CFM, pour éviter des troubles sociaux. Ainsi, le CFM fait en sorte qu'il y ait des balises pour l'application du « Dina » pour éviter toutes dérives menant vers le non-respect des droits de l'Homme ».

Questionné sur la tension entre journalistes autour de l'élection des membres de l'ordre, le président a précisé « Je suis journaliste et je le reste même si mes responsabilités ne m'ont pas permis d'exercer cette fonction actuellement. Dans le contexte politique, le journalisme constitue principalement un outil d'apaisement, mais la situation actuelle affirme le contraire et pourrait engendrer un foyer de tension voire une menace pour tout le pays. À cet effet, en tant que président du CFM et en tant que journaliste, j'appelle à l'apaisement et je pense que toutes les manifestations devraient se faire dans le respect de la légalité. Je tiens, par la suite, à signaler que lorsque la politique fait irruption dans le monde du journalisme, la discorde y règne de manière inévitable. C'est d'ailleurs un autre grand chantier qui attend le CFM ».