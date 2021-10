Madagascar: Ordre des journalistes de Madagascar(OJM) - Les journalistes des Régions, aussi, ont leur mot à dire.

Tout se passe comme si Antananarivo était Madagascar. Tous les débats concernant l'OJM se passent dans la Capitale. C'est bien la première fois que 88 autres voix auront quelque chose à dire.

C'est bien la première fois qu'un journaliste du fin fond de la brousse pourra dire un mot et s'exprimer librement sur ce qui lui arrive dans son travail. Raison pour laquelle les 23 Régions sont représentées en ce moment, au lieu de deux par Provinces, comme auparavant. Deux vice-présidents et deux conseillers par région. Pour les 23 existantes, nous avons bien les 92 et le 93e membre étant le président. Jusqu'à ce jour, tout était décidé à Antananarivo, tout comme en politique. L'ordre des journalistes n'est pas un substitut de la politique. Le quatrième pouvoir peut appliquer la décentralisation effective, ne pas attendre que le pouvoir politique central se décentralise à sa guise. Le nouvel OJM sera un exemple à suivre en matière de décentralisation.

La loi c'est la loi. Qu'on le veuille ou non, la loi 2020-006 a été promulguée, c'est donc la loi en vigueur. Cette loi demande un scrutin de liste à 93 membres. Monica Harifeno Rasoloarison est la seule à pouvoir remplir ce qu'exige la loi, c'est le plus important. Beaucoup de candidats ont essayé de réunir les 93, mais n'ont pas pu. Le hic, c'est que Monica est justement journaliste de la fonction publique, bête noir des adversaires de la loi 2020-006. L'autre point faible, à Madagascar, malgré l'effort des partisans de l'égalité des genres, la femme doit rester au foyer. Dans ce cas, la future prétendante pourrait-elle compter sur les voix de ses consœurs ? Tous les journalistes sont unanimes, il faudra revoir la loi sur la communication médiatisée. Que faire pour changer : gros bras ?

La leçon de l'histoire. Il ne faut jamais oublier l'histoire. L'histoire nous enseigne que le nationaliste Monja Jaona n'a jamais pu se faire écouter. Il criait de son fief du Sud à l'endroit de l'autorité centrale du président Ratsiraka. L'Amiral a fait la sourde oreille. Finalement, on conseilla à Dada Monja de se porter candidat député, pour faire partie du système et s'intégrer.

C'est ainsi qu'il a pu s'approcher du Pouvoir et il fut très écouté. L'histoire de Troie nous enseigne, un autre stratagème qu'Ulysse employa pour conquérir les Grecs. Le Cheval de Troie était bourré de guerriers, cachés dans son ventre. Les Athéniens l'introduisirent par la grande porte croyant que c'était une offrande pour les Dieux. La nuit venue, le tour fut joué, les guerriers d'Ulysse massacrèrent les Grecs et remportèrent la victoire. Donc, rien ne vaut la ruse. Tous les journalistes doivent s'unir, dans un premier temps, pour pondre le nouvel OJM, et dans un deuxième temps, amender les travers de la loi 2020-006.