Madagascar: Caisse d'Epargne de Madagascar - Une nouvelle agence à Ambatolampy

Centenaire. Institution financière la plus ancienne à Madagascar puisqu'elle a maintenant plus de cent ans, la Caisse d'Epargne de Madagascar (CEM) affiche encore et toujours une jeunesse. La preuve, elle continue de moderniser ses infrastructures.

C'est le cas, notamment à Ambatolampy où l'agence CEM qui vient d'être déplacée dans le quartier marchand de Bemasoandro Atsinanana fait peau neuve.

Innombrables avantages. Plus spacieux et plus moderne, le nouveau local de l'agence CEM d'Ambatolampy fait en tout cas honneur aux 3.000 adhérents qui ont reçu depuis les dix années de présence de cette Caisse d'innombrables avantages. La preuve, ce sont très adhérents très dynamiques puisque la CEM Ambatolampy enregistre actuellement un encours d'épargne de 1.350.000.000 d'ariary. Sur ce point, d'ailleurs, le Chef de région de Vakinankaratra Vyvato Rakotovao n'a pas manqué, durant le discours qu'il a prononcé lors de la cérémonie d'inauguration de lancer un appel à la population d'Ambatolampy d'adhérer à la CEM qui a le mérite d'être une institution financière étatique tournée vers les intérêts du plus grand nombre.

C'est pour cette raison d'ailleurs que la Caisse d'Epargne a décidé d'investir sur fonds propres pour la construction de ce nouveau local plus proche du grand public puisque situé dans un quartier commerçant où se retrouve quotidiennement la population et les opérateurs économiques de la ville d'Ambatolampy et de ses environs. Avec un tel emplacement dans une localité à grande potentialité économique, la CEM s'attelle plus que jamais à sa mission à vocation sociale et communautaire œuvrant pour la promotion et l'éducation à l'épargne pour toutes les catégories sociales.

Crédits. Une mission qui s'étend actuellement sur d'autres activités. En effet, la Caisse d'Epargne de Madagascar offre désormais plusieurs crédits à la consommation et à l'investissement. Pour ne citer entre autres que le crédit Avotra, destiné aux opérateurs économiques, plus particulièrement les PME. Ou encore le crédit à la consommation Safidy qui permet aux particuliers de s'acheter différents produits. Digitalisation oblige, la CEM offre actuellement son Crédit Epargne Dématérialisé.

Autant de crédits dont le point commun est un taux d'intérêt parmi les plus bas du marché. La Caisse d'Epargne de Madagascar représente, par ailleurs, Western Union pour les transferts d'argent. « Nous offrons des produits et services conformes à tous les besoins avec une qualité d'accueil professionnelle » a déclaré, Andriamanantsoa Claude Directeur général par intérim de la CEM.