Congo-Kinshasa: Œuvre de la Fondation Laurent Batumona - MSC - Naomie Zunga assiste soixante femmes bloquées dans les principales maternités de Lubumbashi

*Naomie ZUNGA, Coordonnatrice de la Fondation Laurent Batumona, a rendu visite à plus de 60 dames bloquées dans les principales maternités de la ville de Lubumbashi. Trois sites étaient concernés par cette descente salvatrice de la Fondation Laurent Batumona. Il s'agit de la maternité de l'hôpital Jason Sendwe, de la maternité Sainte Bernadette et de celle de l'Hôpital Militaire de la Rwashi. L'Objectif de cette visite consistait, en effet, à distribuer les biens de première nécessité aux mamans qui ont donné naissance aux enfants qui, eux, sont des responsables de demain. Mais aussi, de les sensibiliser sur les naissances désirables et sur les mesures préventives à appliquer pour limiter la propagation de la pandémie à coronavirus.

Plus de 60 femmes ont retrouvé le sourire dans les principales maternités de Lubumbashi. Très tôt le matin, Naomie Zunga et son équipe entament la longue tournée dans la capitale du cuivre, visitant ainsi trois maternités dans les communes de Lubumbashi et de la Rwashi. Elles ont bénéficié d'un lot constitué notamment, des vêtements, chaussures, Pampers et autres biens de première nécessité.

Chaleureusement accueillie, cette dernière a échangé, sans protocole, avec les mamans internées sur le bien-fondé de la Fondation Laurent Batumona.

Tout en respectant la distanciation sociale, Naomie Zunga a, en outre, porté la casaque de prédicatrice des mesures préventives contre la Covid-19. Elle a démontré combien ses effets sont dévastateurs et prodigué des conseils pour l'éviter.

Consciente des actions sociales que mène le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre du social, la Coordinatrice de la Fondation Laurent Batumona a disponibilisé, pour chaque site, différents produits à la grande satisfaction des bénéficiaires.

A la question de savoir quel est le sens qu'elle attribue à de sa démarche, Naomie Zunga a expliqué : "Qu'aucune mère responsable ne peut accepter de voir les mamans qui ont donné naissance aux futurs cadres de ce pays souffrir». Et d'ajouter, « nous avons des dons différents, pour la Fondation Laurent Batumona, son Fondateur nous a inculqué le don de solidarité et d'amour qui me permettent de jeter un regard à gauche et à droite pour ne pas supporter la misère, la souffrance des autres ». Certains besoins lui ont été soumis et en bonne mère de famille, Naomie Zunga a promis d'y réserver suite convenable, lors d'une prochaine visite envisagée dans les prochains jours.