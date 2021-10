Congo-Kinshasa: Lancement officiel de la rentrée scolaire 2021-2022 depuis Mbuji-Mayi - Tony Mwaba met le cap sur l'amélioration du système éducatif congolais

C'est depuis Mbuji-Mayi, en province du Kasaï Oriental, que le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique Tony Mwaba a donné le go officiel de la reprise des cours pour l'année scolaire 2021-2022.

Intervenue dans un contexte de crise sanitaire marqué par la pandémie à Covid-19, cette reprise des cours par le Ministre s'est déroulée au sein de l'école Kabongo 1, dans la commune de Dibindi, en présence de plusieurs autorités politico-administratives du pays et du secteur de l'enseignement. Félicites et orientations

Plus que déterminé et enfilant sa casquette d'Homme d'Etat stratège, Tony Mwaba a réitéré la volonté du Gouvernement Sama Lukonde, quant à son engagement à booster le secteur de l'éducation en RDC, mais aussi à rendre compétitif et de qualité le système éducatif congolais. Cela à tous les niveaux d'influences : local, régional, continental et mondial. «Cette rentrée scolaire s'ouvre dans un contexte bien particulier marquer par les désarrois sanitaires de Coronavirus et aussi le changement politique intervenu à la tête du pays. Nous avons tous l'obligation patriotique de nous saisir de cette opportunité pour travailler d'avantage et avec détermination et doublée a la construction dans notre pays d'un système éducatif, compétitif, inclusif et de qualité a l'instar d'autres nations du monde», a-t-il souligné

Ne pouvant passer outre, Tony Mwaba a remercié le Président de la République, Félix Tshisekedi, et le Chef du Gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde pour leur implication dans le secteur afin que la rentrée scolaire soit effective à travers le pays.

«Je remercie le chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a rassuré le peuple congolais de la rentrée effective de l'année scolaire ce lundi 04 Octobre 2021, en demandant au Premier Ministre et Chef du Gouvernement de prendre des dispositions. Et ce dernier m'a autorisé de venir à Mbuji-Mayi au Kasaï Oriental pour l'ouverture solennelle de cette année scolaire», a-t-il déclaré.

Mots d'autres Officiels

Prenant la parole en première position, Justine Ndaya, la Proved de la province éducationnelle du Kasaï Oriental 1, a remercié le Chef de l'Etat pour avoir choisi le Kasaï Oriental comme lieu de la tenue de cette cérémonie du lancement de la rentrée scolaire 2021 2022 en RDC.

Elle a aussi louée les efforts fournis par le Ministre de l'EPST dans l'amélioration du secteur de l'enseignement en République Démocratique du Congo.

Pour sa part, Jeannette Longa Musuamba, Gouverneur intérimaire du Kasaï Oriental, a exprimé toute sa gratitude au Chef de l'Etat pour l'effectivité du programme de la gratuité de l'enseignement primaire à travers le pays.

Pour elle, «Cette décision de la gratuité est qalvatrice pour toute l'étendue de la RDC en général, mais aussi pour la population du Kasaï Oriental parce que beaucoup d'enfants de la province n'étaient pas scolarisés».