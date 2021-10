Madagascar: Education - La pédagogie inclusive renforcée

L'approche pédagogique inclusive sera de nouveau mise en œuvre à partir de cette année scolaire, après avoir été suspendue en 2017 dans certaines directions régionales de l'éducation nationale. Des formations seront dispensées aux enseignants pour une meilleure prise en compte des besoins éducatifs des élèves en difficulté

Un enseignement égalitaire et sans discrimination. Des efforts sont actuellement mobilisés par le ministère de l'Education nationale (MEN) pour inclure tous les enfants en âge d'être scolarisés dans le système éducatif. Les enfants en situation de handicap et vulnérables sont les principales cibles. Pour la Direction régionale de l'éducation nationale (DREN) Boeny, toutes les six Circonscriptions scolaires (CISCO) devront appliquer à partir de cette nouvelle année scolaire l'éducation inclusive. Auparavant, seuls deux CISCO en étaient concernés, dont Soalala et Mitsinjo. « 252 établissements scolaires appliquent l'éducation inclusive dans les CISCO de Mahajanga I et II, Marovoay, Mitsinjo, Soalala et Ambato Boeny. Deux CISCO seulement ont pu mettre en œuvre ce projet en 2017 mais désormais, il sera effectif dans tous les établissements », selon le chef de service de l'éducation non-formelle auprès de la DREN Boeny, Georgette Razanajaona.

Formations. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a appuyé le MEN pour assurer l'éducation inclusive et de qualité pour tous. C'est dans ce sens qu'une formation a été dispensée aux enseignants pour qu'ils puissent prendre en main les élèves vulnérables et en difficulté d'apprentissage. Toujours dans la DREN Boeny, deux enseignants par établissement scolaire sont bénéficiaires de cette formation financée par l'UNICEF. « Nous avons été formés sur les méthodes pédagogiques et à développer des façons novatrices pour aider les étudiants à participer et à apprendre. Une enquête est également menée dès le début de l'année scolaire auprès des parents de l'élève concerné, son médecin jusqu'au niveau du fokontany pour que l'on puisse l'aider », selon Marie Aline, éducatrice auprès de l'EPP Victoire Rasoamanarivo à Antanimasaja, CISCO Mahajanga I.