Madagascar: Tennis-USA - Sampras Rakotondrainibe en lice à l'USTA PRO CLAY

Sampras Rakotondrainibe a un avenir brillant devant lui.

La star montante du tennis malgache Sampras Rakotondrainibe tentera de laisser sa marque dans le tournoi USTA PRO CLAY 2$15000 qui va se dérouler du 11 au 17 octobre prochain à Naples en Floride. Le pensionnaire de l'Academia Sanchez-Casal participera pour la première fois depuis son arrivée aux USA en début de l'année à un grand tournoi. Le fils de la championne de Madagascar, Hanitra Rabeson Rakotondrainibe, a décroché son ticket. Ce jeune prometteur a en effet passé haut la main le Wildcard. Aussi, figure-t-il dans le grand tableau final du tournoi PRO.

Les inscriptions au tournoi USTA PRO CLAY 2$15000 ont déjà commencé et Sampras s'est déjà conformé aux procédures. Il s'est enregistré dimanche pour ce nouveau challenge et a passé le test Covid-19. L'évolution de Sampras Rakotondrainibe intéresse les acteurs du monde du tennis, vu les performances qu'il a accumulées jusqu'ici. Du haut de ses 17 printemps, ce jeune talent a déjà un palmarès bien fourni si on ne cite que son titre de champion d'Afrique U12 et U18 avec Toky Ranaivo en match par équipe. Selon nos sources, jusqu'à la fin de l'année, Sampras Rakotondrainibe sous la houlette de son coach Emilio Sanchez, l'ex-numéro 7 du classement ATP, a un agenda très chargé. Neuf autres tournois sont au menu durant les mois de novembre et décembre dont le Level 5USTA Clay & Hard, l'UTR PRO Hard Court $25K et l'USTA PRO CLAY 3$25K.