Madagascar: Rugby / Election - Au niveau des clubs pour commencer

Ce mois d'octobre sera marqué par les élections des nouveaux présidents de clubs.

Les assemblées générales électives des fédérations doivent se tenir au plus tard six mois suivant la fin des Jeux Olympiques. Le Malagasy Rugby en fait partie et l'élection est à commencer au niveau des clubs. Cette instance nationale a déjà donné son feu vert à tous les clubs de la faire depuis septembre. En effet, les clubs devraient avoir leur nouveau président respectif pour le prochain mandat à venir jusqu'à la fin de ce mois d'octobre. « L'élection du président du club prendra fin à la fin de ce mois d'octobre.

Le Malagasy Rugby rappelle que le mandat des présidents actuels dans toute l'île s'achèvera aussi à cette date. Ainsi, chaque club est incité à organiser une élection. A titre de rappel, cette élection sera faite tout en respectant le statut régissant les clubs, notamment entre les électeurs et ceux qui sont reconnus comme candidats. Chaque club doit détenir ce statut qui s'est servi d'aide pour l'obtention du certificat de conformité », a rappelé l'instance nationale. Après l'élection, ce certificat de conformité sera renouvelé et utilisé pour renforcer les droits que détient le club concerné sur l'élection au niveau de la section et afin de pouvoir continuer les compétitions dans sa région.

Quant aux élections au niveau des sections et des ligues, la date n'est pas encore connue. Le Malagasy Rugby utilise actuellement une base de données pour tous les acteurs du rugby à Madagascar. La fédération a précisé qu'un club est dit affilié lorsque son nom est bel et bien inscrit dans ce système.