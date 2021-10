Ile Maurice: Réseau routier - Partenariat public-privé pour le Verdun-St Pierre Bypass

Après un partenariat avec Mont Choisy Smart City et la Road Development Authority (RDA) pour la construction du Grand-Baie-La Croisette Bypass en 2020, l'organisme étatique a signé un nouvel accord avec ENL et Moka City Ltd. Ce partenariat public-privé concerne la construction d'un autopont destiné à relier la route de contournement à Verdun à celle de St-Pierre.

Ce partenariat porte sur un mécanisme de partage des coûts à 50/50 entre ENL Ltd et Moka City Ltd. En effet, ENL contribuera en termes de terrains à hauteur de 50 % du coût du projet, c'est-à-dire que des terrains d'un total de 68,73 arpents seront fournis pour la construction de l'autopont, du Verdun Bypass et pour d'autres projets d'infrastructures.

Ce projet routier comprend un pont, qui permettra de fluidifier la circulation sur l'autoroute M3 Terre Rouge-Verdun, du Verdun Bypass à celui de St-Pierre (A 17). De plus, une route de liaison sera construite afin de connecter le pont et le St-Pierre Bypass sur une distance de 500 m. L'autopont facilitera le trafic venant de l'autoroute M3 en direction de St-Pierre et Ébène vers la route de contournement de Verdun.

Lors d'une visite des lieux en vue de la construction de la première phase du by-pass de Verdun, le 2 février dernier, Pravind Jugnauth a déclaré que ce projet routier visait à décongestionner les routes à Alma, Dagotière et Verdun respectivement, vers St-Pierre. «Surtout aux heures de pointe, l'embouteillage s'étale sur trois kilomètres», avait-il précisé.

L'État a signé un autre accord avec le privé. En effet, Metro Express et Ascencia ont scellé un partenariat, le 19 août, pour la construction d'une station de métro au centre commercial de Phoenix. Cette station, qui n'était pas prévue dans le projet initial du tracé de Curepipe à Port-Louis, sera entièrement financée par Ascencia au coût de Rs 235 millions. L'objectif est d'améliorer l'accessibilité et la connectivité pour le public voyageur vers le Phoenix Mall. La station devrait totalement intégrer le centre commercial de Phoenix Mall. Ce qui fait que les membres du public pourront avoir accès directement aux magasins du complexe.