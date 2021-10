Gabon: 10KM Genève - Les Gabonais battent leurs propre records sur la distance

Encore appelé "The giants Geneva", le 10km de Genève est une course qui réunit plusieurs athlètes de haut niveau venus de tous les coins et dont le Gabon y a pris part en présentant 4 athlètes.

C'est ce 3 octobre que s'est déroulé le 10 Km de Genève. Le 10Km qui a vu la participation de plusieurs athlètes dans différentes catégories tels que les 35-39 avec Marius Opana et Marc Titus Nzoghe qui n'ont certes, pas brillé mais ont été crédités de performances honorables en améliorant leurs performances individuelles avec un chrono de 33'18, battant son record qui était de 33'30 pour Marius Opana. En ce qui concerne Titus Nzoghe, sa performance était bien meilleure puis qu'il a réalisé un temps de 32'50, battant son ancien record qui était de 33'50.

L'on peut tout de même se satisfaire de ces prestations car ce que révèle le classement général est plutôt appréciable . Sur 122 participants, Titus Nzoghe se classe à une honorable 34e place et pour son compatriote, lui se classait 42e. De l'autre côté chez les dames, il y'avait Audrey Nynzé qui se classe 30e sur 437 participantes avec une performance de 44'38 et sa compatriote qui elle n'a pas réalisé une prestation de qualité avec un chrono de 47'48, très basse performance alors que son record personnel est de 44'49.

Apres ces performances honorables, le Président de la Fédération gabonaise d'athlétisme a affiché son satisfecit non seulement à l'endroit des athlètes mais aussi à celui des encadreurs qui ont mis les bouchées doubles pour que les coureurs gabonais soient prêts pour cette course. « Je suis satisfait de leur prestation. Et sachant qu'en donnant l'accord de nous rendre à cette compétition, le ministre Franck Nguema avait demandé qu'on ne déçoive pas le peuple gabonais, je pense que nous n'avons pas déçu ce peuple gabonais » a-t-il réagit.