Afrique: Organisation - Le COCAN se renforce

De nouvelles administrations ont rejoint l'équipe hier à Yaoundé au cours de la réunion d'évaluation.

Rendu à 96 jours du coup d'envoi de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021, le dispositif organisationnel de la compétition s'étoffe. Suivant les dernières orientations du sommet de l'Etat, une nouvelle approche transversale a été mise sur pied. Celle-ci intègre et implique désormais certains départements ministériels sectoriels. L'information a été rendue publique hier au cours de la réunion d'évaluation des activités préparatoires de la CAN TotalEnergies 2021. Une séance de travail présidée par Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports et de l'Education physique (Minsep), par ailleurs président du COCAN 20-21. C'était en présence des responsables des commissions centrales techniques de cette entité.

La synergie gouvernementale

Le Minsep a explicité les contours de cette nouvelle synergie gouvernementale. Selon ses explications, les chefs de certains départements ministériels auront un rôle de supervision des activités relevant de leurs domaines. C'est le cas du ministère de la Santé publique pour les questions sanitaires, du ministère des Transports pour les aspects touchant aux transports, du ministère des Arts et de la Culture pour les activités culturelles périphériques ou encore du ministère de la Jeunesse et de l'Education civique pour la mobilisation des bénévoles. Un rôle de supervision qui va s'effectuer à trois niveaux : les commissions techniques des six sites, de la Direction du tournoi et au sein de leurs départements ministériels respectifs. A ce propos, Narcisse Mouelle Kombi a recommandé aux différentes commissions centrales techniques d'être à la disposition desdites administrations sectorielles. Ces dernières devront être édifiées sur le cahier de charges de la Caf, sur le rôle et les actions déjà menées par le COCAN 20-21.

La collaboration avec la Caf

Depuis la cérémonie de tirage au sort du 17 août dernier, les échanges entre le COCAN 20-21 et la Confédération africaine de football (Caf) se poursuivent sereinement. La Caf a fait tenir à l'organisation camerounaise une mouture de l'accord-cadre devant lier les deux parties. Selon les recommandations du président du COCAN 20-21, la Direction du tournoi a jusqu'aujourd'hui pour transmettre la version argumentée des observations et amendements du Cameroun. Une opération normale en prélude à la signature ultérieure de cet important document. Par ailleurs, l'institution basée au Caire a validé et homologué divers plans d'action des commissions techniques.

Sur le terrain, après le site de Garoua, un atelier de formation à l'attention des responsables des infrastructures sportives du site de Limbe-Buea s'achève ce jour. Ces derniers sont outillés sur l'entretien des pelouses, la gestion des entrées-sorties et l'audit des stades. Le même exercice va se répéter dans les prochains jours sur les quatre autres sites. Actuellement, six personnes occupent le bureau alloué à la Caf à Yaoundé. Les coordonnateurs généraux de la Caf sont déjà sur place sur les sites de Garoua, de Bafoussam, de Limbe-Buea. Ils vont travailler avec les coordonnateurs des sites jusqu'au début de la compétition.

De fortes contraintes budgétaires

Pendant les travaux d'hier, les dotations budgétaires de certains pans de l'organisation ont été indiquées. Des budgets autorisés par la haute hiérarchie fortement marqués par le contexte actuel de restriction financière. Ce qui induit une grande rigueur dans la gestion des moyens, de l'ingéniosité et de la productivité afin d'atténuer les effets de la révision drastique du projet de budget. En conséquence, Narcisse Mouelle Kombi a demandé aux responsables des commissions de faire preuve de créativité dans la matérialisation de certains espaces. C'est le cas notamment des fanzones ou encore des villages CAN qui devront être soutenus par des activités génératrices de revenus.