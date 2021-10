Congo-Kinshasa: Palier à la pénurie d'eau en pleine crise de Covid-19 - Ngaliema - Sanru asbl a construit des forages à la maternité des sœurs de Delvaux

SANRU Asbl, à travers le financement de la Coopération Suédoise, de GAVI et du Fonds Mondial a mené diverses activités de sensibilisation depuis le mois de juin 2020 à travers la ville de Kinshasa et les différentes provinces touchées par la pandémie du COVID 19.

A Kinshasa, le projet a affiché des messages de sensibilisation sur les bus de transport en commun communément appelés « Esprit de vie » ainsi que sur les panneaux routiers.

Dans les zones de santé les plus touchées de la ville comme Kokolo et Limete, SANRU s'est appuyée sur les organisations non gouvernementales sous récipiendaires de ses projets, à savoir : INTER- ACTIONS, Armée du Salut, Police et FARDC pour sensibiliser la population à travers les Relais communautaires (RECO).

Sensibilisation dans une église, AS de Ceta, ZS Kokolo

Sous la supervision de SANRU, ces ONG ont suivi les activités mis en œuvre par les zones de santé dans le cadre de la campagne «port correct des masques et respect des gestes barrières ».

Au cours de cette campagne, des tracts contenant les messages éducatifs sur la prévention et protection contre la Covid-19, des masques lavables et gel hydro alcooliques ont été distribués aux seins des églises, des écoles et marchés publics ; tous situés dans les zones de santé de Kokolo et Limete. En outre, deux forages mécaniques ont été construits au niveau de la maternité des sœurs de Delvaux dans la commune de Ngaliema et au Centre de santé Lisungi dans la commune de Mont-Ngafula afin de palier à la pénurie d'eau que connaissent ces formations sanitaires

Quelques mois après que le Ministère de la Santé ait confirmé la présence de la pandémie à COVID-19 sur le territoire, Sanru asbl s'était engagé résolument dans la sensibilisation des populations congolaises qui étaient encore sceptiques face à cette pandémie. Cette organisation non gouvernementale s'est illustrée en participant au festival de Gungu qui s'est tenue pendant 5 jours au Musée national de la RDC. Sur place, les agents du SANRU asbl ont saisi cette occasion pour sensibiliser davantage.