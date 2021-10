Congo-Brazzaville: Malnutrition - Situation préoccupante dans quatre départements du pays

Le Congo a lancé la troisième phase du mouvement Scaling up nutrition (SUN) sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le 4 septembre à Brazzaville. Il ressort de l'état des lieux fait à cette occasion que la malnutrition s'est accrue dans le pays, avec pour épicentre les départements de Pointe-Noire, de la Lékoumou, des Plateaux et celui du Pool.

C'est en 2013 que le Congo s'est lancé dans la lutte contre la faim. Pour atteindre son objectif, il a initié de 2013 à 2015, puis de 2016 à 2020, les deux premières phases du mouvement SUN. La phase qui vient de démarrer, dénommée SUN 3.0, couvrira les cinq prochaines années et constitue la troisième initiative du genre.

Développant l'un des quatre exposés prévus, le Dr Yolande Mvoumbo Matoumona, conseiller du chef de l'Etat, chef de département Santé, a commenté les résultats issus de l'enquête Smart réalisée cette année. Il ressort de cette étude qu'en l'espace de cinq ans, la malnutrition a augmenté de manière substantielle au Congo.

« Au total, 10 200 ménages ont été enquêtés et 7 703 enfants âgés de 0 à 59 mois visités. On a noté l'insécurité alimentaire des ménages de 21 points au cours des cinq dernières années. Le retard de croissance chez les enfants s'est accentué de 6 points dans la même période, l'insuffisance pondérale s'est élevée de 3 points et la maigreur chez les enfants a baissé de 3 points », a souligné le Dr Yolande Mvoumbo Matoumona.

L'étude précise que Pointe-Noire, la Lékoumou, les Plateaux et le Pool sont les départements les plus touchés par cette malnutrition. Elle étaye, par ailleurs, que la couverture des interventions spécifiques à la nutrition s'est améliorée, touchant l'ensemble des départements. La même avancée est observée au niveau des filets sociaux de sécurité.

Cependant, ajoute l'enquête, les pratiques en matière d'alimentation des enfants de 0 à 23 mois restent médiocres et constituent encore un vrai défi à relever.

Le Dr Lambert Kitembo, exposant sur la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, a quant à lui présenté la grande politique que le gouvernement a mise en place pour combattre la malnutrition au Congo. Elle vise, d'ici à 2030, l'avènement d'une société dans laquelle tous les individus, ménages et communautés produisent et consomment des aliments en qualité et en quantité satisfaisantes, nécessaires pour leur plein épanouissement.

La troisième version du mouvement SUN, a souligné la représentante de l'Unicef au Congo, mettra un accent sur trois axes particuliers. Il s'agit notamment d'une appropriation plus forte, d'une priorité plus marquée en faveur du leadership des pays et du passage d'un point focal désigné par les gouvernements à une coordination nationale. Question de donner plus de moyens pour agir à grande échelle et accélérer les progrès. Une approche soutenue par le coordonnateur des agences du système des Nations unies au Congo, Chris Mburu, dans son mot liminaire.

Au terme des travaux, les participants ont adopté, après amendements, la feuille de route du mouvement SUN 3.0 exercice 2021-2025, à la grande satisfaction du point focal SUN Congo. « Je constate avec joie que la feuille de route ajustée a pour fondement les principes de transparence, d'ouverture et d'inclusion. Elle permet de répondre au besoin urgent d'améliorer l'état nutritionnel de la population dans un environnement marqué par le choc sanitaire à coronavirus », a conclu Jean-Baptiste Ondaye.