Ile Maurice: New ENT hospital - Achats de dix respirateurs pour soins intensifs et 25 moniteurs cardiaques

Le ministère de la Santé a lancé un appel d'offres pour l'achat, l'installation et la mise en service de dix respirateurs artificiels pour soins intensifs et 25 moniteurs cardiaques.

Le nouvel hôpital ENT de Vacoas a-t-il besoin de respirateurs artificiels supplémentaires ? Dans un précédent article, une source avait affirmé que «nous avons 27 respirateurs et nous n'avons jamais utilisé plus de six à la fois». Du côté du ministère de la Santé l'on avait dit à plusieurs reprises qu'il y en avait suffisamment à l'hôpital ENT. Dans un autre article, l'on affirme que 20 respirateurs de la marque Servo & Hamilton ont été achetés auprès de deux fournisseurs locaux. Mais au fait, seuls dix ont été achetés durant la période où la commande de 50 appareils était passée à Pack & Blister (voir encadré). Les dix autres à l'hôpital ENT et Souillac proviendraient en fait des autres hôpitaux.

Quoi qu'il en soit, ce nouvel appel d'offres est ouvert aux soumissionnaires locaux sous certaines conditions. Par exemple, le soumissionnaire doit avoir au moins cinq ans d'expérience dans la fabrication de ces équipements. Ou encore il doit être un commerçant proposant des équipements dûment autorisés par le fabricant et pour lesquels il n'y a pas d'exigence de service après-vente local. Concernant l'expérience et la capacité technique, le soumissionnaire doit démontrer que le représentant répond aux exigences d'expériences, qu'il est un ingénieur/technicien biomédical avec au moins deux ans d'expérience.

«Made in Moris»

Les soumissionnaires bénéficieront d'une marge de préférence. 40% à l'évaluation pour des petites et moyennes entreprises (PME), enregistrées auprès de la SME Mauritius Ltd et détenant la certification «Made in Moris» délivrée par l'Association des fabricants mauriciens pour les produits fabriqués localement achetés dans le cadre de ce contrat. 30% pour les PME ne détenant pas la certification «Made in Moris», dont l'apport dans les produits fabriqués localement achetés dans le cadre de ce contrat représente au moins 25 %. Finalement, les entreprises locales dont l'apport dans les produits fabriqués localement représente au moins 25 % ou portant la certification «Made in Moris» seront éligibles à une marge de préférence de 20 % lors de l'évaluation.

Sous le chapitre maintenance, le Kit de maind'oeuvre et d'entretien avec sonde à oxygène pour les respirateurs est de cinq ans après garantie. Et pour les moniteurs, un calendrier de formation doit être soumis au moment de la livraison de l'équipement au directeur régional de la santé, le consultant responsable et l'ingénieur biomédical dans chaque hôpital. La formation complète concernant le fonctionnement/les fonctionnalités de l'équipement doit se faire sur une période minimale de trois jours. Quant à la formation technique, elle doit s'étaler sur deux jours.

Les respirateurs en soins intensifs ainsi que les moniteurs cardiaques doivent être livrés dans les six semaines à compter de la date de la lettre d'acceptation.

Et les appareils de Pack & Blister ?

Acquis sous l'Emergency Procurement à travers la State Trading Corporation le 2 avril 2020 et payés le 3 avril 2020, les 50 respirateurs fournis par la firme espagnole Pack & Blister ont été livrés le 31 juillet 2020. Depuis, ils ne marchent toujours pas. Les tentatives des experts venus de Turquie en novembre 2020 n'ont pu redonner leur souffle aux 50 respirateurs. Idem pour la proposition de Pack & Blister de dépêcher un technicien et un anesthésiste avec un des dispositifs en Turquie pour une vérification qui a été refusée. Le ministère de la Santé préfère que leurs experts se déplacent pour la mise en marche des respirateurs. Lors des questions parlementaires, l'on a appris que les respirateurs n'étaient pas du modèle demandé, c'est-à-dire qu'ils n'alertaient pas automatiquement quand il n'y avait plus d'oxygène dans le réservoir.