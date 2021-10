Congo-Kinshasa: La 2ème édition de Nkelo Bantu s'est tenue avec ferveur

La 2ème édition du sommet Nkelo Bantu axée sur le développement du capital humain a eu lieu du jeudi 30 septembre au samedi 2 octobre 2021, à Pullman Hôtel, dans la commune de la Gombe.

"Leadership transformationnel", c'est le thème qui a été abordé et développé dans toutes ses facettes durant ces 3 jours et cela, selon les différents panels. Le lancement de cette 2ème édition a été effectué par le Directeur Général de la SODEICO Développement, Djo Moupondo en présence de Nicole Ntumba, Directeur de Cabinet adjoint du Chef de l'Etat et plusieurs autres autorités de la République.

Nkelo Bantu tire sa provenance de la langue Kongo et signifie "source humaine", traduit plus tard par "capital humain". Etant une plateforme sociale qui contribue au développement du capital humain du pays en améliorant les conditions de travail au niveau des ressources humaines des entreprises, et cela se fait souvent autour d'un dialogue entre les entreprises mais aussi entre employeur et employé afin de pouvoir optimiser et renforcer leurs capacités.

Le premier jour a été consacré à l'ouverture du sommet. Juste après la prise de parole par les différentes personnalités pour un mot de lancement dudit sommet, les entreprises privées de placement ont procédé à la signature de la charte de bonne conduite qui contient une vingtaine de pages. Prenant la parole pour la circonstance, le Directeur de la SODEICO dit qu'il s'engage au nom de tous les secteurs d'entreprises de placement dans cette charte avant sa signature à respecter les droits humains, à bannir la corruption, à suivre les lois et le code du travail.

L'objectif premier que poursuit cette charte, a-t-il souligné, est d'uniformiser les pratiques en matière de ressources humaines en améliorant les relations entre les sociétés privées de placement entre elles, avec le gouvernement, avec les différents partenaires, avec les agents et/ou les candidats. Elle est prise pour une ligne de conduite dans le but d'éviter certains comportements marginaux.