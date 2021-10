Algérie: La réduction de la TVA sur les produits halieutiques, un encouragement à l'investissement

Boumerdes — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, a affirmé lundi à Boumerdes, que la décision portant réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19% à 9 % sur les produits halieutiques est à même d'encourager l'investissement et relancer la profession et le secteur, en général.

Après avoir salué la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de réduire la TVA sur les produits halieutiques, le ministre a déclaré, en marge de sa visite d'inspection à la wilaya, que cette décision "aura un impact économique très positif en termes du relance de l'investissement dans les produit halieutiques et leur commercialisation".

Concernant la construction et la réparation navales, M. Salaouatchi a indiqué que l'Algérie disposait de grandes potentialités dans le domaine, citant l'entreprise privée CORENAV, spécialisée dans la construction et la réparation des bateaux au niveau du port de Zemmouri à l'est de Boumerdes, laquelle fabrique plusieurs bateaux de différents types et gabarits.

Au sujet de cette entreprise ayant débuté son activité dans les années 1990 et qui emploie plus de 80 travailleurs, le ministre a assuré que son département lui apportera toutes l'aide et les incitations nécessaires, notamment l'accès au foncier supplémentaire au sein du port pour élargir son activité et ses investissements.

Concernant l'industrie de transformation des poissons d'eau de mer et d'aquaculture, M. Salaouatchi a fait état d'une réflexion, conformément au plan du Gouvernement, pour la relance d'une véritable industrie à travers l'encouragement des start-up et des micro-entreprises souhaitant accéder à ce créneau vital, d'autant que le pays recèle d'importantes réserves en la matière.

Lors de sa visite au port de Zemmouri El Bahri (est de Boumerdès), le ministre s'est rendu à un atelier privé de construction et de maintenance navales, où il a écouté les explications sur la fabrication de trois bateaux, dont un thonier de 35 mètres dont l'entrée en activité est prévu avant fin décembre prochain.

Après avoir suivi un exposé sur l'état et les perspectives du secteur à Boumerdès, M. Salaouatchi a pris connaissance du plan d'amarrage et du taux d'avancement de travaux au niveau du même port, le ministre a écouté les préoccupations des pêcheurs, artisans et autres opérateurs de la région.