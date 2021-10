Algérie: Internet fixe et mobile - Plus de 43,92 millions d'abonnés au 2e trimestre 2021 en Algérie

Alger — Plus de 43,92 millions d'abonnés à l'internet fixe (ADSL, FTTH et 4G LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G) ont été enregistrés durant le 2ème trimestre de 2021 en Algérie, contre 43,5 millions durant le trimestre précédent, selon le dernier rapport de l'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).

Le nombre d'abonnés à l'internet fixe a dépassé les 3,95 millions au 30 juin 2021 (3,8 millions durant le premier trimestre de 2021) et à l'internet mobile a enregistré plus de 39,97 millions durant le 2ème trimestre de 2021 (39,6 millions durant le 1er trimestre de la même année), détaille le rapport, précisant que "91,01 % du total des abonnés de l'internet en Algérie sont des abonnés de la téléphonie mobile, contre 8,99 % des abonnés de l'internet de téléphonie fixe".

Sur le nombre global d'abonnés à l'internet fixe (3,95 millions), 3,85 millions étaient des abonnés résidentiels contre 98 776 abonnés professionnels.

Pour ce qui est des abonnés aux différentes offres internet fixes, 85,27% disposaient de débits entre 4 Mégas et 10 Mégas au deuxième trimestre de cette année (86,55% au 1er trimestre), 14,26% entre 10 Mégas et 20 Mégas au 2ème trimestre (13,01% au trimestre précédent), 0,42% entre 20 Mégas et 100 Mégas au 2ème trimestre (0,32 % au 30 juin de 2021) et 0,02 % plus de 100 Mégas (0,01% au 31 mars dernier).

A fin juin dernier, 53,85% des ménages disposaient d'un accès internet fixe en Algérie (52,61% à la fin mars dernier).

Le total du trafic Data international consommé au 30 juin dernier était de 587 millions de Gigaoctet (Go), contre 679 millions de Go au 31 mars dernier, ce qui représente une diminution de 14% de ce trafic.

Sur les 587 millions de Go du trafic Data international consommé au 2ème trimestre, 543 millions Go ont été consommés par les abonnés XDSL/FTTH (629 millions Go au 1er trimestre), 44 millions Go par les abonnés 4G LTE fixe (50 millions de Go au trimestre précédent).

Le trafic Data national consommé a, quant à lui, connu, une importante augmentation au 2ème trimestre de 2021. En effet, il est relevé un total de 992 millions Go de Data national consommé au 30 juin (812 millions Go au 31 mars dernier), soit un taux d'évolution de 22%.

Sur les 992 millions Go de Data national consommé durant le 2ème trimestre, 889 millions Go ont été consommés par les abonnés XDSL (728 millions Go durant le 1er trimestre), 65 millions Go par les abonnés 4G LTE fixe (59 millions Go au 31 mars dernier) et 38 millions Go par les abonnés FTTH (25 millions de Go au 1er trimestre de 2021).

Le revenu mensuel moyen par abonné DATA est de 664 Dinars au 30 juin 2021 (941 Dinars au 31 mars 2021).

Le volume moyen mensuel du trafic de la Data consommée par abonné est passé de 3,74 Go au premier trimestre de l'année 2021 à 4,14 Go au deuxième trimestre de l'année 2021, soit une évolution de 10,70 %.

Légère augmentation du nombre d'abonnés à l'internet mobile

Concernant le marché de l'internet mobile, plus de 39,97 millions d'abonnés actifs ont été enregistrés durant le 2ème trimestre de 2021, contre 39,6 millions durant le 1er trimestre de la même année.

Sur les 39,97 millions d'abonnés à l'internet mobile, 31,88 millions sont abonnés au réseau mobile 4G et 8,09 millions à la 3G, note l'APRCE, qui souligne que 97,55 % des usagers ont souscrit à des abonnements de type voix et Data contre seulement 2,45 % du total des abonnés ont souscrit à des offres Data seulement.

Le volume du trafic Data consommé est passé de 445,68 millions Go au premier trimestre de l'année 2021 à 496,43 millions Go au deuxième trimestre de l'année 2021, soit une augmentation de 11,39%.

Le volume moyen mensuel du trafic de la data consommée par abonné est passé de 3,74 Go au premier trimestre de l'année 2021 à 4,14 Go au deuxième trimestre de l'année 2021, soit une évolution de 10,70 %. Le revenu mensuel moyen par abonné Data est de 202 Dinars, relève le bilan.

Ce rapport a été élaboré selon une population algérienne estimée à 44,02 millions et un nombre des ménages estimé à 7,33 millions, au 31 mars 2021.