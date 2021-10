Togo: Des hommes arrêtés en possession d'un sac contenant des têtes de femmes et enfants

Décidément, il faudra toujours ouvrir grandement les yeux partout où nous sommes au Togo, parce que les malfaiteurs ne sont pas loin. Ils peuvent être, le voisin de maison, ou de chambre, un ami de quartier, un frère et pourquoi pas un parent... Et donc il nous faut toujours de la vigilance et alerter les agents des forces de l'ordre et de sécurité au moindre doute sur un individu qu'on suspecte.

D'après une information de nos confrères de Gakogoe, « une scène horrible s'est passée ce mardi matin au village de Kleve dans la commune Lacs 2. Nous sommes dans le canton d'Aklakou. La population de ce village s'est réveillée avec une scène macabre. Quatre (4) individus en possession d'un sac plein des têtes humaines sont arrêtés par des braves hommes de la localité ».

Et selon un témoignage, « la contenance du sac était des têtes de femmes et d'enfants ». Et ces individus (quatre (4) présumés criminels) une fois maitrisés, ont été confiés à la gendarmerie.

Les populations togolaises sont donc conviées à plus de vigilance.