Afrique: Coupe du monde 2022 / Zone Afrique - Michel Dussuyer espère récupérer Cèbio Soukou

Le Bénin prépare activement sa double confrontation face à la Tanzanie. Et les Ecureuils devront faire sans Sessi d'Almeida et Cèbio Soukou forfaits. Mais Michel Dussuyer garde un espoir sur le second.

Les Ecureuils ont effectué ce mardi matin, leur deuxième séance d'entrainement dans le cadre des préparatifs de la double confrontation contre la Tanzanie. A la fin, le sélectionneur a donné beaucoup plus d'éclairages sur les deux forfaits annoncés.

"Sessi d'Almeida, après une semaine d'entraînement, il a encore ressenti une gêne à la fin de semaine. Donc, on a décidé que c'était pas la peine qu'il rejoigne le groupe mais qu'il continue son traitement là-bas avant la reprise" a confié Michel Dussuyer à la presse .

Au sujet de l'absence de Cèbio Sokou, celui-ci n'est pas blessé, mais est plutôt retenu par des obligations familiales. Ce qui fait qu'il pourra disputer le match retour à Cotonou. "Cèbio Soukou attend un heureux évènement donc il est resté auprès de madame pour son premier enfant. On espère juste que ça va bien se passer et vite pour qu'on puisse éventuellement le récupérer pour le second match" a clarifié le Français au sujet du joueur de Sandhausen.

Les écureuils du Bénin jouent les Taifas Stars ce jeudi 7 octobre au stade Benjamin Mkapa National stadium de Dar ES Salam pour le compte de la 3e journée de ces éliminatoires.