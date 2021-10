Mozambique: La situation dans la province du Cap Delgado s'améliore, mais on craint que les djihadistes ne se déplacent vers d'autres régions

Cape Delgado — Les efforts du gouvernement mozambicain pour reprendre le contrôle des zones occupées par les terroristes dans la province de Cape Delgado, grâce à la collaboration des soldats rwandais et des soldats envoyés par les pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Sadc), donnent leurs premiers fruits. Cependant, la situation suscite encore de nombreuses inquiétudes parmi la population locale qui s'efforce de rentrer chez elle après des mois de peur. Entre-temps, il est à craindre que les djihadistes, évincés des zones précédemment occupées, ne se déplacent vers d'autres régions, prolongeant ainsi le conflit qui a déjà déplacé environ un million de personnes et fait des milliers de morts.

Le Père Fonseca Kwiriwi, religieux passioniste, responsable de la communication dans le diocèse de Pemba, la capitale régionale, a décrit à l'Agence Fides la nouvelle phase que vit la province torturée du Cap Delgado : " En général, la situation au Cap Delgado et dans les zones libérées est calme. Mais malheureusement, les attaques ne sont pas terminées, elles continuent notamment dans les petits villages, dans les zones peu peuplées. Les petits villages sont victimes d'embuscades répétées et les gens vivent toujours dans la peur. J'ai récemment visité certaines des zones occupées par les terroristes, comme Mocimboa da Praia et certaines zones de la région de Mbaú. Ces deux zones en particulier sont toujours considérées comme difficiles d'accès et seuls les militaires peuvent y pénétrer. Il est toujours impossible d'y retourner et d'y vivre. Nous parlons d'une zone de brousse dense qui, pour l'instant, ne peut être considérée comme libre et prête à accueillir la population".

Afin de sortir de l'impasse, le gouvernement mozambicain a demandé le soutien des forces internationales. Des troupes rwandaises et des soldats des pays de la Sadc (Botswana, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud, République démocratique du Congo, Eswatini, Tanzanie et Zimbabwe) sont intervenus dans la zone.

"L'armée mozambicaine, les troupes rwandaises et les soldats de la Sadc opèrent dans la zone. Grâce à l'action conjointe de ces forces, il y a un impact qui peut être considéré comme positif. Dans l'ensemble, il semble que l'action militaire conjointe donne des résultats qui étaient auparavant difficiles à obtenir. Cependant, nous craignons maintenant que le conflit ne se déplace vers d'autres régions du pays. Après la reprise du contrôle de nombreuses zones et la destruction de bases terroristes stratégiques - comme le rapportent certaines sources et le gouvernement lui-même - les djihadistes cherchent de nouvelles zones à occuper et pourraient ainsi élargir la ligne de front du conflit. Il est évident que le pays est toujours en état d'alerte et que le contrôle s'intensifie, comme en témoigne la surveillance étroite de chaque entrée et sortie des citoyens et, en particulier, des personnes considérées comme suspectes. Le gouvernement met en œuvre une série d'actions visant précisément à empêcher l'expansion territoriale des "terroristes".

Le clerc a expliqué l'action de solidarité des chrétiens : "L'Église a toujours été présente, depuis le début de la guerre, en fournissant des aides de toutes sortes pour contenir la crise humanitaire. Nous avons fourni de la nourriture, soutenu la construction de maisons et mis en place un centre permanent de conseil psychosocial. En tout cas, nous sommes au milieu des gens et nous collaborons avec diverses organisations humanitaires internationales pour la subsistance de la population et la réalisation de la paix".