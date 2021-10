Afrique: Coupe du Monde 2022 /Zone Afrique - Mondher Kebaier - « L'objectif premier de la Tunisie est de conserver son leadership dans le groupe B »

Ce jeudi, la Tunisie reçoit la Mauritanie à l'occasion de la 3ème journée du groupe B des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 de la zone Afrique.

La Tunisie doit profiter de ce double affrontement contre la lanterne rouge du groupe pour se rapprocher de la qualification. Si les Aigles de Carthage restent sérieux et concentrés, ils devraient rapidement rejoindre le dernier tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. En effet, ils ont remporté leurs deux premiers matchs sans prendre le moindre but face à la Guinée Equatoriale (3-0) et la Zambie (0-2).

Le sélectionneur de la Tunisie, Mondher Kebaier a fait savoir que « l'objectif premier de l'équipe de Tunisie est de conserver son leadership dans le groupe B, en battant la Mauritanie à l'occasion de la double confrontation, prévue les 7 et 10 octobre en cours, de manière à bien baliser la voie vers la qualification au mondial du Qatar 2022. Le niveau technique atteint par la Tunisie l'oblige à conserver la tête du groupe jusqu'à la fin de ce tour pour arracher son billet au dernier tour. Cela passera nécessairement par une victoire dès ce jeudi chez nous devant la Mauritanie et ce, avec la manière, a-t-il encore poursuivi. Le niveau sera élevé vu le laps de temps relativement court entre les deux confrontations et la nature même du défis à relever, mais le groupe complémentaire dont dispose la sélection a fait ses preuves et la plupart de ses éléments jouent de façon régulière ».

S'il veut obtenir sans encombre six points contre la Mauritanie, Mondher Kebaïer n'a qu'à préserver les acquis de la deuxième mi-temps contre la Guinée équatoriale et le match face à la Zambie, à savoir des choix offensifs audacieux tout en ayant confiance en la capacité de ses joueurs de prendre des risques calculés.

« La sélection de Mauritanie possède des points forts et se présente comme un adversaire aux qualités techniques et physiques respectables avec un bon jeu collectif. Nous nous connaissons mutuellement, ce qui fera que le match de jeudi sera très difficile, mais nous n'avons que le choix de la gagne pour prendre l'avantage avant le déplacement à Nouakchott », a ajouté le sélectionneur.