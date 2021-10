Afrique: Assemblée générale du Haut-Commissariat aux réfugiés - Le HCR met fin au statut de réfugiés ivoirien en juin 2022

Le Comité Exécutif du Programme du Haut-commissariat pour les réfugiés (Excom) tient depuis le 4 octobre dernier, à Genève en suisse, une Assemblée générale pour explorer les meilleures pistes pour une solution durable à la question des réfugiés.

Composé de 107 membres, ce comité devra se pencher sur le cas de 82 millions de personnes dans le monde qui ont été forcées de quitter leur foyer en raison de persécutions, de conflits, de violence généralisée et de violations des Droits de l'Homme.

Un chiffre qui est passé à plus du double d'il y a dix ans qui était de 41 millions en 2010. « On estime que 11 millions de personnes ont été nouvellement déplacées l'année dernière seulement, alors que plusieurs nouvelles situations d'urgence se déroulaient et que les conflits

A l'occasion, Filippo Grandi, Haut-commissaire du HCR a annoncé officiellement la cessation générale du statut de réfugié ivoirien lors de cette 72e session, tout en invitant le pays à multiplier les efforts pour octroyer aux concernés les documents administratifs référents. Laquelle entre en vigueur à la date du 30 juin 2022.

La Côte d'Ivoire y est représentée par la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara. Qui, a livré à l'occasion, le message de la Côte d'Ivoire sur la situation des réfugiés dans le monde et dans son pays la Côte d'Ivoire.

Elle a salué cette décision du Haut-commissaire du HCR : « A la faveur de la paix retrouvée et grâce aux politiques de réconciliation nationale mises en place par le Chef de l'Etat, plus de 90% des réfugiés ivoiriens ont regagné la Côte d'Ivoire. Soit plus de 274 000 personnes sur un total de plus de 300 000, grâce à la collaboration et au soutien du HCR. A cet effet, je voudrais, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara et du Gouvernement ivoirien saluer la décision du Haut-Commissaire, Monsieur Filippo Grandi, d'annoncer officiellement la cessation générale du statut de réfugié ivoirien lors de cette 72e session, et lui adresser mes sincères remerciements pour sa constante sollicitude et sa disponibilité », a-t-elle estimé.

La ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères a exprimé toute la reconnaissance du Gouvernement ivoirien aux pays de la sous-région, à savoir le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Mali, la Mauritanie et le Togo, pour avoir signé avec la Côte d'Ivoire, une déclaration conjointe et formulé des recommandations pour rendre effective la cessation du statut de réfugié ivoirien au 30 juin 2022.

En ce qui concerne l'accès aux documents pour les réfugiés ivoiriens, elle a promis que la Côte d'Ivoire, ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre de ces recommandations, avec la délivrance de documents d'état civil et d'identité aux réfugiés ivoiriens qui ont opté pour l'intégration locale.

« C'est le lieu de réaffirmer la solidarité du peuple ivoirien à l'endroit des peuples frères des pays du Sahel, en proie aux attaques terroristes, entraînant ainsi des déplacements forcés des populations vers le Sud. A ce jour, plus de 5 000 ressortissants burkinabè ont trouvé refuge au Nord-Est de la Côte d'Ivoire. A cet égard, je voudrais en appeler à la solidarité internationale en vue de permettre à la Côte d'Ivoire et au HCR, de faire face, de façon efficiente, aux besoins de ces populations vulnérables » a soutenu la ministre Kandia Camara.