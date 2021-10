Cote d'Ivoire: "Prix national d'excellence CIE du meilleur élève 2021" - Les plus méritants des différentes régions du pays, récompensés

Le prix national d'excellence de la Cie qui récompense les meilleurs élèves de l'année se tiendra le 9 octobre 2021. Mais avant, ce prix a été décerné aux meilleurs élèves de l'intérieur du pays. C'est en 2015 que ce prix a été initié avec le soutien de la direction de la vie scolaire, dans le but de récompenser les meilleurs élèves aux examens des cycles primaire et secondaire au plan national.

Cette année marque la 7ème édition de ce Prix national d'excellence. En 2020 ce prix a subi une innovation majeure. Il va ainsi dépasser les frontières d'Abidjan pour s'intéresser aux meilleurs élèves des quatorze (14) Directions régionales de cette compagnie. Pour cette année, ce sont 11 Directions régionales qui ont été visitées au lieu de 14 en 2020.

Pour l'édition 2021, la deuxième du genre à l'intérieur du pays, les cérémonies de remise de prix ont démarré le 10 septembre 2021 avec l'étape de Dabou et le 11 septembre 2021 avec celle d'Aboisso. Le mercredi 15 septembre 2021 a été le tour d'Abidjan. Au cours de cette étape d'Abidjan, huit (8) lauréats ont été célébrés par les quatre Directions régionales d'Abidjan (Abidjan Nord, Abidjan Sud, Yopougon et Abobo).

Le vendredi 17 septembre, le prix a posé ses valises à Yamoussoukro et Bouaké et le samedi 18 septembre fut le tour de la Direction régionale Centre Ouest (Daloa) et celle du Sud-Ouest qui Gagnoa. Les cérémonies se sont poursuivies le samedi 25 septembre à Abengourou, Korhogo, San Pedro et Man. Il faut signaler qu'à chaque étape, les lauréats ont été récompensés selon les différents cycles d'enseignement primaire et secondaire : CEPE, BEPC, BAC A, B, C, D, E, F, G à travers toute la côte d'Ivoire. Les lauréats ont reçu une tablette, un diplôme de participation, un kit sanitaire Covid-19. Ils bénéficieront d'une participation de la Compagnie à leurs frais d'écolage.

Il faut noter que les cérémonies se sont déroulées localement dans chaque Direction Régionale en présence des autorités administratives, du Directeur régional de l'éducation nationale, du Directeur régional et d'un représentant de la Direction générale de la Compagnie.