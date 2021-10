Cote d'Ivoire: Dépôts de garantie, cautionnements sur les marchés publics - La CDC-CI invite ses partenaires à l'application des dispositions légales

La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire (Cdc-Ci) et Ecoank-Côte d'Ivoire ont signé, une convention dans le cadre de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les dépôts de garantie liés aux cautionnements sur les marchés publics.

Entré en vigueur le 1er juillet 2021, le décret n°2020-246 du 19 février 2020 fixe les modalités de constitution des cautionnements sur les marchés publics auprès de la Cdc-Ci. La convention que les deux institutions financières viennent de signer a donc pour objet de mettre en conformité vis-à-vis de la loi les banques et tiers agrées en charge de la délivrance des garanties bancaires.

A cette occasion, le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire (Cdc-Ci), Lassina Fofana a rappelé que ce sont deux missions principales qui ont été assignées à son institution. Il s'agit d'une part des missions de mobilisation et de gestion sécurisée des ressources ; et d'autre part celles d'investisseur financier et d'intérêt général.

Après avoir travaillé étroitement avec les banques et tiers agrées en charge de la délivrance des garanties bancaires, le Directeur général de la Cdc-Ci les a invité à l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les dépôts de garantie liés aux cautionnements sur les marchés publics. Les ressources dont il est question, a fait remarquer M. Fofana, seront réinjectées par la Caisse des dépôts pour les investissements à long terme. Ce qui, dira-t-il pourrait augmenter la liquidité des banques. « En augmentant la liquidité des banques nous accroissons leur capacité d'intervention auprès des ménages et des entreprises. Ce sont des ressources qui font un cycle interne et qui permettent « d'arroser » le système financier », a-t-il affirmé.

Rappelant l'une des missions de la Cdc-Ci qui est de mettre en place une capacité d'investissement et de financement à long terme pour le pays, le Directeur général a promis accompagner les actions de la Caisse. Et de souligner que toutes actions menées par la Caisse contribue de manière effective à la mission de développement de la Côte d'Ivoire. « La convention que nous venons de signer constitue pour nous un acte majeur parce que les dépôts et les garanties liées au cautionnement sur le marché sont importants dans le financement de l'économie. C'est pour cela que nous avons jugé bon d'être parmi les premiers à signer cette convention », a affirmé Paul Harry Aithnard, Directeur général de Ecobank-Ci.