Afrique: Autosuffisance en riz - La FAO intensifie les échanges d'expertise entre la Côte d'Ivoire, la Tanzanie et les Philippines

Les principaux acteurs de la chaîne de valeur du riz, de la Côte d'Ivoire, de la Tanzanie, des Philippines et de la République de Corée, ont pris part, le 30 Septembre, à un atelier initié par l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture(Fao).

Il s'agit notamment, des représentants établis d'institutions gouvernementales, d'universités, d'instituts de recherche, du secteur privé. Le but de l'atelier est d'échanger sur les meilleures pratiques dans l'élaboration de politiques, en vue de parvenir à une production intensive de riz amélioré et l'approche des systèmes alimentaires durables.

L'atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet de la Fao, financé par la République de Corée et intitulé « Développement des capacités et partage d'expériences pour les chaînes de valeur du riz par le biais de la coopération Sud-Sud et triangulaire ».

Ce projet qui cible la République-Unie de Tanzanie, la République de Côte d'Ivoire et la République des Philippines est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao).

Au cours de l'atelier, la République de Corée a partagé avec les participants, son expérience dans la réalisation de son autosuffisance en riz.

La rencontre a aussi permis de mettre en évidence, les forces et les expériences uniques acquises dans les secteurs rizicoles de la République de Corée et partager ces expertises avec les trois pays cibles, en tenant compte d'une approche en appui au développement de systèmes alimentaires durables.

A la cérémonie d'ouverture, le Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural de Côte d'Ivoire était représenté par le Directeur de Cabinet adjoint, N'Guettia René.

Celui-ci s'est félicité de l'initiative. « L'opportunité que nous offre la Coopération Sud-Sud et Triangulaire à travers le projet de renforcement de capacités et de partage d'expérience pour le développement des chaines de valeur du riz est importante. C'est pourquoi nous souhaitons tirer profit du présent projet afin de contribuer et faciliter l'atteinte des objectifs qui sont les nôtres, à savoir parvenir à notre autosuffisance en riz à travers la mise en œuvre de la stratégie Nationale de Développement de la Riziculture 2020-2030 » a-t-il déclaré.

Pour sa part, Touré Issa, Secrétaire Général de l'Interprofession de la filière riz de Côte d'Ivoire, a salué la République de Corée pour cette séance de partage d'expérience qui a permis aux acteurs de la filière riz de Côte d'Ivoire de s'inspirer et de capitaliser les bonnes pratiques. Il a aussi, adressé un plaidoyer au Gouvernement ivoirien en vue de soutenir la filière riz. « Les producteurs au niveau local peuvent satisfaire la demande nationale en riz. Ils pourront y parvenir à travers un appui de l'État aux acteurs principaux de la chaine que sont les producteurs, les transformateurs et les distributeurs » a-t-il soutenu.

La FAO a joué un rôle de pionnier dans la promotion de la Coopération Sud-Sud et Triangulaire (CSST), et plus de 370 millions de dollars ont déjà été investis dans des projets et activités connexes au cours des deux dernières décennies.

Le Représentant de la FAO, Samy Gaiji, a insisté sur les capacités importantes de la Cote d'Ivoire à retrouver son autosuffisance en riz, comme ce fut le cas encore en 1976 et cet objectif pourra être atteint à travers une série d'action conjointes allant de l'approvisionnement en semences améliorées, les engrais mais aussi la technicité, l'expertise requise et une meilleure gestion de l'irrigation.