Afrique: Pour répondre aux exigences de la FIFA - Jean-Jacques Mbungani offre une ambulance médicalisée au stade des Martyrs !

Le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani a doté le ministère des Sports et Loisirs d'une ambulance neuve, ce samedi 2 octobre 2021, à Kinshasa.

C'est le patron des Sports en personne, Serge Nkonde Chembo qui a reçu les clefs de cet engin médicalisé au cours d'une brève cérémonie de remise officielle, au cabinet du ministère de la Santé à l'hôtel du Gouvernement.

«C'est un honneur pour moi Ministre de la Santé et Mme la Vice-Ministre de remettre cette ambulance à notre collègue des Sports. Car il va servir à son ministère dans les différentes activités. Nous savons combien le Ministère des Spots est important pour la République. Et, le Ministre fait brillamment son travail pour l'encadrement de notre jeunesse qui s'y implique. Restons alors solidaire. Ce n'est qu'un début. Je sais que dans l'avenir le ministère de la Santé permettra encore que nous puissions doter au Ministère des Sports beaucoup d'engins et autres pour palier à son bon fonctionnement», a déclaré Dr Jean-Jacques Mbungani.

Ce don du Ministre de la Santé intervient en prélude de la 3ème Journée de la phase éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va opposer les Léopards de la RDC aux Barea de Madagascar, le 5 octobre 2021, au stade de Martyrs.

«Je tiens à exprimer ma gratitude à son Excellence monsieur le Ministre de la Santé pour son geste posé à l'endroit de notre ministère. Et surtout, d'avoir répondu promptement à notre demande parce que j'avais trouvé qu'il y avait un besoin imminent. Nous sommes en pleine réhabilitation du Stade des Martyrs qui venait d'être homologué par la CAF et la FIFA. Il était préoccupant de constater que ce stade national omnisports n'avait pas d'ambulance pendant tout ce temps. C'est pourquoi, dans le cadre de la collaboration interministérielle, nous avons adressé une demande au ministère de la Santé. Voilà le collègue nous a répondu favorablement. Je pense que nous allons instruire nos services du département médical de prendre soin de cette ambulance qui va beaucoup servir dans les milieux des sportifs. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on aura à réhabiliter d'autres stades à travers le pays, le ministère de la Santé sera notre partenaire», a déclaré Serge Nkonde.

Il faut rappeler que ce don d'ambulance médicalisée permet au stade de Martyrs de mieux s'équiper en terme de la prise en charge urgente pendant les compétitions. Désormais, cette dotation est aussi une réponse du Ministère des Sports qui est buté à mettre le stade national aux normes internationales telles que exigées par la CAF et la FIFA.