Afrique: Madagascar - Un lot de 11 léopards attendus ce lundi à Kinshasa

Il s'agit de : Mandanda Parfait, Kiassumbwa Joël, Mpasi Nzau Lionel, Ngonda Muzinga, Mbemba Chancel, Kayembe Edo, Okita Jonathan, Muleka Jackson, Moutoussamy Samuel, Meschak Elia et Akolo Chadrack, les onze Léopards qui arrivent ce lundi 4 octobre, en prévision de deux matches très capitales : RDC-Madagascar en aller et retour, comptant pour la 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Sur place à Kinshasa, ils vont trouver d'autres coéquipiers dont Dieumerci Mbokani et Cédric Bakumbu qui sont arrivés respectivement samedi et dimanche dans la capitale. Le dernier groupe, celui de Yannick Bolasié et consorts, arrive mardi, soit 48 heures avant le match.

Ils sont au total 25 Léopards retenus pour jouer et prendre les 6 points devant les Baréas du Madagascar. Le sélectionneur de l'équipe, Hector Cuper a dévoilé la liste, le vendredi 1er octobre après une longue séance de travail avec les membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football (FECOFA). Une réunion au cours de laquelle beaucoup de choses ont été dites autour de ce match, qui se jouera finalement au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. La Fédération internationale de football association (Fifa), a enfin, accéder à la demande de la Fecofa, programmant ce match de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022, zone Afrique, entre la RD Congo et Madagascar le jeudi 7 octobre 2021 à 14h00 au stade des Martyrs à Kinshasa. La correspondance de la Fifa, signée par Gordon Savic Head of Qualifiers et International Matches, a été envoyée jeudi 1er octobre à la Fecofa ainsi qu'aux officiels du match, qui ne sont autres que des Angolais.

La Fifa qui a apprécié la bonne volonté de gouvernement congolais dans la réhabilitation de ce stade pour des travaux qui ont été faits jusque-là, encourage les autorités à continuer malgré la faveur leur accordée. Les travaux ne sont pas encore complètement finis.

Le regroupement des joueurs est prévu ce lundi 4 octobre 2021 à Kinshasa. Les joueurs de Lubumbashi, Kindu et Kinshasa ainsi que les autres membres du staff seront internés le même lundi 4 octobre dans la matinée. Un match qui se jouera sans le capitaine de l'équipe, Marcel Tisserand indisponible à cause d'une blessure.

Ci-dessous la liste de 25 joueurs:

Gardiens (4)

-Mandanda Parfait (Excelsior Mouscron - Belgique)

-Kiassumbwa Joël (Suisse)

-Lomboto Herve (Dcmp-Rdc)

-Mpasi Nzau Lionel (Rodezay - France)

Défenseurs (8)

-Idumba Fasika Nathan (Cape Town City - Afrique Du Sud)

-Ikoko Jordan (Ludogorets - Bulgarie)

-Luyindama Christian (Galatasaray - Turquie)

-Zola Kiaku Arsene (Tp Mazembe - Rdc)

-Mbemba Mangulu Chancel (Fc Porto - Portugal)

-Ngonda Muzinga (Riga Fc - Lettonie)

-Mukoko Amale Dieumerci (Difaa El Jadida - Maroc)

-Nsakala Fabrice (Besiktas - Turquie)

Milieux (5)

-Bastien Samuel (Standard De Liege - Belgique)

-Kakuta Gaël (Rc Lens - France)

-Kayembe Edo (Kas Eupen - Belgique)

-Ngoma Fabrice (Raja - Maroc)

-Moutoussamy Samuel (Fc Nantes - France)

Attaquants (8)

-Akolo Chadrac (Sc Amiens - France)

-Bakambu Cedric (Beijing Guoan - Chine)

-Bolasie Yala Yannick (Caykur Rizespor - Turquie)

-Meshack Elia Lina (Young Boys - Suisse)

-Malango Ngita Ben (Sharjah Fc - Emirats Arabes Unis)

-Mbokani Dieumerci (Kuwait Sc - Koweit))

-Muleka Jackson (Standard De Liege - Belgique)

-Okita Yula Jonathan (Nec Nimegen - Pays Bas).