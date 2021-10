Congo-Brazzaville: Partenariat - l'Union européenne entend former les forces de l'ordre congolaises

L'Union européenne (UE) compte former, à partir de l'année prochaine, les forces de l'ordre de la République du Congo puis améliorer les conditions de détention dans les prisons du pays.

Le nouvel ambassadeur de l'UE, Giacomo Durazzo, a évoqué le sujet, le 5 octobre à Brazzaville, à l'issue d'une audience avec la ministre du Plan, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

« Nous avons échangé sur notre partenariat avec le Congo qui s'est développé avec le temps et a pris multiples facettes. On a aussi évoqué le futur, notamment les activités que nous allons financer dans différents secteurs », a indiqué l'ambassadeur.

« Ces activités vont s'inscrire dans le nouveau partenariat entre l'UE et les anciens pays ACP. Nous sommes dans le processus de ratification. C'est une nouvelle phase de partenariat qui va commencer », a-t-il poursuivi.

Rappelons que la coopération entre l'UE et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique datant de plus de vingt ans, a été renégociée pour plusieurs années, avec de nouveaux objectifs et de nouvelles ambitions, en vue de répondre aux nouveaux besoins et défis émergents. Depuis avril 2020, le groupe des États ACP est devenu l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

En outre, faisant le point de la collaboration de son institution avec le Congo, la représentante de l'Unesco, Marega Barry Fatoumata, a, au sortir d'une rencontre avec la ministre du Plan, assuré travailler pour aider le pays à avoir les systèmes d'informations de gestion de l'éducation. Les questions d'intégration régionale, notamment la libre circulation des diplômes via des cadres nationaux de qualification et de certification préoccupe également l'Unesco.

Après les deux précédentes personnalités, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas a aussi conféré avec la représentante du Programme alimentaire mondial (PAM), Anne Claire Mouillez. Cette dernière a réitéré l'engagement de son institution dans la poursuite de ses priorités de développement au Congo.

« C'est le ministère du Plan qui nous accompagne dans la définition de nos actions et plans stratégiques pour pouvoir aligner les actions du PAM sur les priorités du gouvernement et du plan de développement », a confié la représentante du PAM.