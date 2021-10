Congo-Brazzaville: Vient de paraître - " Le patrimoine linguistique du Bassin du Congo" de Hopiel Ebiatsa

Paru le 28 septembre dernier dans la rubrique des Sciences humaines de Edilivre, le livre permet de visiter la contrée du Bassin du Congo en mettant en avant le Ki Téké avec ses mots du quotidien.

L'auteur congolais situe son roman à travers le Bassin du Congo, au cœur de l'Afrique, zone de l'écosystème connue pour être le second poumon de la planète après celui de l'Amazonie.

Son récit démontre que la langue Ki Téké, I kéké ou encore I kyo est aujourd'hui parlée et pratiquée par les locuteurs au Gabon, au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa.

Il affirme également que plus qu'un simple objet de communication, c'est un témoin de civilisation. Car, explique-t-il, elle est à n'en pas douter plus belle que toutes celles venues d'ailleurs qui ont été imposées parce que contenant toute l'histoire, tout le bonheur et tous les malheurs de ceux qui ont vécu dans cette aire culturelle bien avant.

De ce fait, il place son roman Ki Téké : mots du quotidien, comme étant un document pour ceux qui de plus en plus nombreux s'intéressent à la connaissance du vieux monde téké. Les uns y trouveront la matière pour renforcer leurs connaissances et les autres pour s'initier, assure-t-il.

Hopiel Ebiatsa, né à Ingouna Ossa en pays téké de Djambala, au Congo-Brazzaville, est historien et écrivain.

ISBN : 9782414545995

Nombre de pages : 118 pages

Prix /papier : 13.50 €

Prix / numérique : 4.99 €