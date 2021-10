Congo-Kinshasa: Evaluation de la gratuité de l'enseignement - Félix Tshisekedi pour la création d'une task force interministérielle

Près de deux millions d'élèves nouvellement inscrits vont intégrer, cette année scolaire, à la faveur du Programme de la gratuité de l'enseignement de base, le système éducatif national afin de bénéficier de ses avantages.

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a fait de l'éducation l'une des priorités de sa mandature à la tête du pays. Il a réitéré cet engagement, lors de la vingt-deuxième réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée le 1er octobre, par visioconférence, à partir de la Cité de l'Union africaine. Dans sa communication au Conseil, le chef de l'État s'est réjoui de l'effectivité de la gratuité de l'école et de la valorisation de la formation professionnelle telle que reflétée par l'augmentation des effectifs des nouveaux inscrits attendus dans les établissements scolaires cette année. « Ce constat positif met en exergue les efforts réalisés par le gouvernement, d'une part, et la maturation de l'appropriation du programme de la gratuité par la population, particulièrement les parents, d'autre part », peut-on lire dans le compte-rendu du Conseil lu à la télévision nationale et relayant les propos du président de la République à ce sujet.

Cette rentrée scolaire intervient, une fois de plus, sous la menace de la pandémie à covid-19, a fait observer Félix Tshisekedi qui a, par ailleurs, insisté sur l'impératif d'instruire les chefs d'Établissement à mettre en place des dispositifs pratiques pour le respect des gestes-barrières.

Dans sa quête pour relever le défi de l'éducation en République démocratique du Congo, le chef de l'État a rappelé, à l'intention des membres du gouvernement, les objectifs majeurs qu'il poursuit dans ce secteur. Il s'agit, précisément, de zéro paiement par enfant congolais, d'amélioration des infrastructures adéquates ainsi que des conditions de travail et de traitement des enseignants pour un rendement scolaire optimal et qualitatif.

Plusieurs recommandations et suggestions ont été faites au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) afin d'optimiser le programme de gratuité de l'enseignement de base. Séance tenante, le président de la République l'a instruit de renforcer la collaboration avec son administration pour améliorer le partage d'information et la gestion des bases des données. Concernant les fictifs (enseignants, écoles, etc.), des orientations claires ont été données au ministre de l'EPST pour leur extirpation, laquelle passe notamment par l'introduction des concepts de mesure des résultats, mais aussi par le développement d'une culture de pilotage, de transparence et de redevabilité.

Au Premier ministre, Sama Lukonde, par contre, il lui a été recommandé une série d'actes à poser pour le bien de l'éducation, apprend-on du compte-rendu. Il lui a été demandé, entre autres, de prendre des dispositions nécessaires pour la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République, avec les mesures exceptionnelles pour les provinces sous état de siège, et spécialement, sur la scolarité des enfants hébergés dans les orphelinats en âge de scolarité pour qu'ils bénéficient de l'égalité des chances en matière d'éducation.

En plus de cela, il a été recommandé au Premier ministre de créer une taskforce interministérielle, notamment entre les ministères du Budget, des Finances et de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, en collaboration avec son cabinet, en vue d'effectuer un suivi et une évaluation efficace du programme de la gratuité.