Congo-Brazzaville: Kasaï-Oriental - Les chantiers des infrastructures scolaires et sanitaires inspectés à Mbuji-Mayi

Les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires dans la province du Kasaï-Oriental, initiés dans le cadre du Programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités avancent plutôt bien, sans atermoiements.

Le constat a été fait par le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Nyembo, à la suite de sa visite d'inspection effectuée, le 31 septembre dernier, sur les différents chantiers disséminés dans la ville de Mbuji-Mayi. Le chef de l'administration présidentielle, qu'accompagnait le directeur général par intérim du Fonds de promotion de l'industrie (FPI), Jean-Claude Kalenga, a eu à se forger une conviction en rapport avec l'exécution de ce projet titanesque financé par le FPI à hauteur de quatorze millions de dollars.

Débutés à la mi-août de l'année en cours, les travaux entrepris concernent la construction, la modernisation et/ou la réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires établies à Mbuji-Mayi. Il s'agit notamment de l'Hôpital général de référence de la Muya, de l'Hôpital général de référence Saint Jean-Baptiste de Kansele, de la banque du sang, du Complexe scolaire Kalenda Mudishi, du Complexe scolaire du 4 janvier et de l'Ecole primaire de Kangaanga de Mupompa. Toutes ces infrastructures seront dotées des équipements modernes en plus d'être alimentées en eau potable par des forages, des châteaux d'eau et des bornes fontaines.

La visite d'inspection du directeur de cabinet du chef de l'État et sa suite a débuté par l'entretien avec la gouverneure intérimaire du Kasaï-Oriental, Jeannette Longa Musuamba, avant la descente sur le terrain. Sur les différents sites, Guylain Nyembo a insisté sur la qualité du travail qui doit être à la hauteur des attentes du chef de l'État qui, a-t-il dit, tient à la réalisation rapide des travaux et au respect des normes de la modernité. « L'intérêt de cette mission a été de voir les avancées des travaux parce qu'il y a eu un paiement qui avait été effectué et qui devrait déclencher le début des travaux. Nous avons souhaité que les équipes qui exécutent les travaux accélèrent tout en respectant les mesures de sécurité. Nous avons aussi rappelé à la mission de contrôle sur place de tout contrôler et de faire en sorte que la qualité du travail exigé par le chef de l'État puisse être concrétisée », a-t-il déclaré à la presse.

Pour sa part, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga, a confirmé que le processus ainsi lancé ira jusqu'à son terme d'autant plus que les fonds alloués pour ces projets sont disponibles dans leur totalité. Tout en se félicitant que les cinq projets que son institution a financés ont effectivement démarré, Jean-Claude Kalenga a rassuré les différentes entreprises attributaires quant à la disponibilité du FPI à mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour qu'elles réalisent les projets qui leur ont été confiés. Toutes les dispositions ont été prises avec les institutions bancaires pour qu'elles ne souffrent de rupture des fonds, a-t-il soutenu, avant de leur réitérer l'accompagnement du FPI dans l'exécution de leur tâche.

Avant de quitter Mbuji-Mayi, la délégation mixte présidence de la République-FPI a visité la ferme avicole de DAIPN/Lukelenge récemment réhabilitée, modernisée et développée grâce à un financement du FPI de près decinq millions de dollars américains dans le cadre du Programme de cent jours du chef de l'État. À en croire le directeur général du FPI, l'objectif visé par la redynamisation de cette structure est qu'elle atteigne une production maximale en vue de permettre à la population de Mbuji-Mayi et des environs de mieux profiter de sa production.