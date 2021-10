Congo-Brazzaville: Diables rouges - Paul Put fait le point de ses contacts avec les binationaux

Lors de la conférence de presse qu'il a animée le 2 octobre, le sélectionneur de l'équipe nationale de football a fait le point des démarches qu'il a menées en vue de convaincre les joueurs binationaux à rejoindre le pays.

Paul Put a clairement défini sa mission à la tête du onze national. Le technicien belge a réaffirmé sa volonté de reconstruire une équipe des Diables rouges plus compétitive, avec notamment l'appui de nouveaux joueurs. Dans cette vision, il a eu des discussions avec ceux de la diaspora. Les hésitants attendent un petit peu pour prendre leur décision. D'autres par contre subissent la pression des parents mais aussi de la famille. Plus loin, ceux qui ont catégoriquement refusé l'offre. Malgré ces cas de figure, il reste confiant. « Nous avons sorti une liste large parce que j'étais en contact avec plusieurs joueurs qui ne sont jamais venus en sélection. Cela prend toujours du temps pour discuter avec eux et les convaincre. J'ai toujours l'espoir qu'on va convaincre certains joueurs pour renforcer l'équipe dans le futur », a-t-il souligné.

Le technicien reste optimiste quant à la situation de Bryan Passy (Niort), d'Erving Botaka (UFA Russie), de Senna Miangué ( Cercle Brugges), de Jordi Mboula (Mallorca), d'Adilson Malandé (Rodez) et de Kevin Mouanga (Annecy). Ces joueurs n'ont pas fermé les portes de la sélection. Les discussions se poursuivent, selon lui, avec Brice Samba. « Brice Samba n'est pas venu mais je suis toujours en communication avec lui et son père. Nous essayons toujours de le convaincre. J'ai le sentiment qu'il viendra jouer pour son pays. Mais cela prendra du temps », a-t-il indiqué.

Le sélectionneur a aussi tenté de convaincre Alexis Beka Beka (Lokomotiv Moscou), Han Noah Massengo (Bristol City), Warren Bondo (Nancy) lesquels ont déjà joué avec l'équipe de France des jeunes. Il suit également de près la situation de Charpentier et de Zanzala avant de reveler l'échec dans les négociations avec Stanley Nsoki et Faitour Maouassa (Cercle Brugges). Ils ont clairement indiqué qu' « ils ne sont pas disponibles pour jouer pour le Congo », peut-on lire dans leurs correspondances. Paut Put souhaite, par ailleurs, établir le contact avec Jordan Teze (PSV Eindhoven) et Christian Matsima (AS Monaco).

Il a fait, en outre, le point des joueurs absents de sa liste lors de la double confrontation contre le Togo pour diverses raisons. Dylan Saint Louis n'a pas souhaité honorer sa sélection pour des raisons familiales. Sa femme va accoucher durant la période de cette double confrontation, a indiqué Paul Put. Sans club après avoir résilié son contrat en Arabie Saoudite, Harvy Ossété a été écarté. Prince Vinny Ibara, Moussiti Oko (cheville), Béranger Itoua, Romaric Etou manqueront à l'appel en raison des blessures.