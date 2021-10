Ile Maurice: Manipulation et extorsion - Laurence Patin, autre victime de Rahim, même mode opératoire

Si les enquêteurs du CCID auraient juste passé un coup de fil à Hussein Abdool Rahim, il y a trois semaines, la police française, elle, enquête sur lui. Il y aurait d'autres plaintes, selon nos informations. L'escroc présumé ne veut plus s'aventurer en France d'ailleurs.

Après Emmeline Gautheron, Laurence Patin nous a contactés et nous relaté ce qu'elle a subi de ce «self-confessed» escroc. Elle rencontre Hussein Abdool Rahim, en mars 2016, sur Facebook. Les échanges sont cordiaux et réguliers, au début. Mais très vite, un inconnu au pseudo de Sophie Diane contacte Laurence sur Messenger en lui disant qu'il la connaît, ainsi que ses enfants et le lieu de son travail. Quelques jours plus tard, Sophie Diane commence à menacer la Française si elle n'allume pas la webcam afin de la voir.

Refus de Laurence, surtout lorsque Sophie Diane lui demande d'avoir des conversations sexuelles et se révèle être un homme. Pourquoi n'a-t-elle pas bloqué Sophie ? «Je ne connaissais Facebook que depuis janvier 2016 et n'étais pas au courant de toutes ses fonctionnalités », nous répond-t-elle. Elle décide d'en faire part à Rahim avec qui elle est en contact. Il lui fait savoir qu'il maîtrise l'outil informatique et règlera le problème. Mais il ne lui dit pas qu'il suffit de bloquer cet intrus. Il demande à Laurence de rester le plus longtemps possible en conversation avec Sophie Diane pour qu'il puisse localiser l'IP de celle-ci.

Le corbeau

Laurence refuse de s'exhiber devant Sophie même lorsque Rahim l'invite à le faire pour lui permettre de localiser le harceleur. Après de longues heures, il «découvre » que l'interlocuteur de Laurence opère à partir d'un endroit proche du lieu de travail de la Française. C'est en tout cas ce qu'il lui dit. Et il «supprime» le compte après maints essais, toujours après avoir insisté pour que Laurence garde contact avec Sophie. Fin du harcèlement. Rahim vient de gagner la confiance de Laurence et les échanges entre eux deviennent plus francs et personnels.

Au cours d'une conversation, le présumé escroc lui confie qu'il a gagné 2 millions d'euros sur Bet365 et pour ne pas avoir à payer 70 % d'impôt à l'État mauricien, il a confié 500 000 euros à une amie, qui s'est volatilisée avec l'argent. Il propose à Laurence d'accepter d'ouvrir un compte Bet365 vers lequel il transférera ses gains. La Française refuse.

Quelques jours plus tard, Rahim envoie à Laurence une photo le montrant en sang, gisant dans une rue de Port-Louis, se plaignant que le fisc a saisi sa maison, sa moto et qu'il a perdu son travail et n'a plus d'argent. Par sympathie, Laurence lui envoie 1 500 euros «afin qu'il se loge et soit en sécurité. Ce qu'il a accepté et j'ai donc effectué un versement Western Union à son nom». Laurence acceptera de verser d'autres sommes pour permettre à Rahim de «quitter le territoire et d'accéder à ses comptes en banque à Dubaï, en Suisse, en Allemagne et au Luxembourg».

C'est à cette époque, se rappelle Laurence, qu'Hussein Abdool Rahim est accusé par la Mauricienne Joelle de sextorsion de 25 000 euros (Rs 1 million). Mais l'escroc explique à la Française que Joelle était manipulée par les autorités mauriciennes dans le but de le punir pour avoir fait tomber Ravi Yerrigadoo (l'ancien Attorney General) dans l'affaire Bet 365.

L'autorisation de quitter le territoire est reçue, dit Rahim à Laurence, mais uniquement pour aller en France, pas en Allemagne, ou au Luxembourg etc. Laurence accepte de l'héberger du 10 au 20 mai 2018 et lui trouve même un avocat, «maître Eric N, afin de trouver une solution légale pour que Hussein puisse toucher ses gains». nous ditelle. Un autre avocat réunionnais entre dans l'affaire mais abandonne aussitôt. Rahim dira à Laurence que celui-ci a été corrompu par les autorités mauriciennes.

Fin mai 2018, Laurence reçoit un appel d'un certain Ilhann Elkaari qui se dit banquier de Rahim à Dubaï. Il lui propose de créer un compte Bet365 en vue de débloquer l'argent de Rahim. Ce compte devra être ouvert au nom de la fille de Laurence, Emily M., car, lui dit Ilhann, le compte de Laurence est surveillé par les autorités mauriciennes. Il faut, bien sûr, alimenter ce compte pour le rendre actif. Ce qu'accepte à la fin Laurence après que «des agents de Bet365» appellent régulièrement la fille de Laurence afin d'approuver les soi-disant transferts de grosses sommes faits par Rahim.

Comme avec les autres victimes, il convainc Laurence d'effacer toutes leurs conversations car, lui dit-il, il reçoit des menaces «d'Interpol, du gouvernement, de la police, et même des médias...» La Française remettra en plusieurs tranches 60 000 euros à Ilhann, qui ne serait autre que Rahim.

L'argent qui ne vient pas

Août 2018. Ne pouvant plus donner, Laurence constate qu'Ilhann change de ton et insiste pour qu'elle se débrouille pour trouver l'argent «sous peine, lui dit le faux banquier, de graves problèmes avec Interpol qui la mettrait sûrement en prison» et elle perdra son travail et la garde de ses enfants. Et le remboursement qui devrait être viré au compte de Laurence et de sa fille qui n'arrive pas ! «J'ai donné toutes mes économies, tout mon crédit à la consommation» soupire Laurence. «À partir de là, mes doutes et questions se sont tournés vers Hussein qui se défend alors en disant être luimême victime d'Ilhann et Christian, un supposé agent d'Interpol.» Devant la tournure des événements et surtout l'arrogance de Rahim envers elle, Laurence Patin dépose plainte par e-mail le 28 août 2018 au Central Criminal Investigation Department (CCID) de Maurice.

Le 26 mai 2019, elle porte plainte contre Hussein Abdool Rahim également auprès de la police française. Mais elle ne l'en informe pas, ni de la déposition à la police mauricienne. D'ailleurs, cette dernière ne semble pas avoir interpellé le présumé escroc jusqu'à aujourd'hui. Donc, Rahim ne se doute de rien et les conversations avec Laurence continuent, car, nous avoue-telle, elle avait besoin qu'il lui rende son argent.

En mars 2019 Rahim obtient l'autorisation de revenir en France pendant que la presse mauricienne parle de 7 millions d'euros qu'il détiendrait au Dubaï et au Luxembourg. En fait, on apprendra que ces informations auront été plantées par Rahim grâce à des contacts personnels avec certains journalistes et au moins un membre du CCID. Et comme il promet de faire une procuration en faveur de Laurence, elle garde toujours espoir. L'escroc séjourne en France du 25 mars 2019 au 25 avril 2019 mais n'habite pas avec Laurence, cette dernière le refusant. À l'approche de la date de départ du Mauricien, Laurence ne voit aucun euro venir. Rahim lui explique alors qu'il ne veut plus se rendre au Luxembourg pour récupérer son argent, «de peur d'être suivi et de mettre les autorités mauriciennes au courant de sa démarche et de sa fortune».

Rahim repart enfin. Laurence reçoit quelques jours plus tard un message d'Emmeline Gautheron qui demande à lui parler. Emmeline a conservé le numéro de téléphone de Laurence lors d'un transfert de 5 000 euros qu'elle a effectué en faveur de cette dernière à la demande de Rahim. «Hussein me faisait croire, relate Laurence, qu'il avait viré 25 000 euros sur le compte d'Emmeline et que ces 5 000 euros lui appartenaient donc.» Laurence, elle, a renvoyé ces 5 000 euros à Rahim. Les deux Françaises victimes échangent alors leur triste expérience et découvrent un peu plus la vérité. «Nous avons appris, entres autres, que le numéro de téléphone d'Ilhann, le soi-disant banquier de Dubaï, est le même que celui du téléphone que Hussein avait remis à Emmeline durant son séjour à Maurice. C'est donc Husein qui me contactait sous le pseudo d'Ilhann !»

Laurence découvre aussi que Rahim est passé en cour le 26 juin 2019 pour une affaire d'extorsion aux dépens d'un... policier mauricien en se faisant passer pour une femme. Et qu'il a dû rembourser la moitié de la somme extorquée au policier pour que ce dernier retire sa plainte...