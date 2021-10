Cameroun: Sécurité routière - Des civils formés à l'Eiforces

De hauts cadres d'administration venus de cinq pays de la sous-région et exerçant dans les transports, ont reçu leurs parchemins vendredi dernier, au terme d'une formation de cinq jours.

Il avait un air de fête le 1er octobre dernier au campus de l'Ecole internationale des forces de sécurité (Eiforces) d'Awaé, département de la Mefou-et-Afamba, région du Centre. 24 hauts cadres issus des ministères en charge des Transports des pays de la zone Cemac, des Organisations de la société civile et des Collectivités territoriales décentralisées, ont ainsi reçu leurs parchemins. Ceci, au terme de cinq jours de formation intense sur la sécurité routière. Cette double cérémonie de remise des diplômes et de clôture de cette troisième session de formation était présidée par le commissaire divisionnaire, Cécile Oyono, directeur général adjoint, représentante du directeur général de cette institution, le général de brigade, André Patrice Bitoté.

Du 27 septembre au 1er octobre 2021, ces acteurs civils originaires du Cameroun, du Tchad, du Congo-Brazzaville, du Gabon et de la République centrafricaine, capacités en matière de prévention routière, ont reçu des rudiments ficelés autour de plusieurs modules liés à la sensibilisation des différents acteurs sur la sécurité routière, le contrôle et les bonnes attitudes à adopter sur la route... Le but visé était de les rendre plus efficaces dans leurs missions d'éducation et de sensibilisation des usagers de la route. Ceci, à l'effet d'infléchir significativement, à moyen comme à long terme, la courbe des accidents de la circulation sur les corridors transnationaux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac).

Le directeur général adjoint de l'Eiforces a rappelé aux récipiendaires qu'ils étaient « investis de la responsabilité de promouvoir les bonnes pratiques sur les routes, afin d'en faire des espaces où il fait bon circuler et pour que le développement de la sous-région reste de mise. » Au sortir de cette formation, « vous devez être les ambassadeurs de la sécurité routière, en promouvant les bonnes pratiques à travers une sensibilisation accrue (... ) dans vos pays respectifs », a-t-elle martelé.

Deux sessions de formation sur une thématique identique ont déjà eu lieu dans le même campus cette année. La première, bouclée le 4 juin dernier, concernait 25 hauts cadres de la gendarmerie et de la police. Des fonctionnaires civils ressortissants de quatre pays de la sous-région y avaient été associés. La deuxième phase, achevée le 11 juin 2021, avait réuni 29 commandants des mêmes corps. Ces ateliers sont organisés par le Programme d'appui à la gouvernance des infrastructures régionales et nationales en Afrique centrale, en partenariat avec l'Union européenne. Ils cadrent avec la deuxième phase de la première composante d'un programme qui s'étale sur quatre ans. D'où la présence à cet évènement, de Claudia Boldrini, représentante de l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun.