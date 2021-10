Cameroun: Industries culturelles créatives - 800 jeunes formés à l'employabilité

Ils viennent d'acquérir des savoirs en création d'entreprise et recherche de financements dans leur secteur.

800 jeunes issus des dix régions du Cameroun viennent de boucler deux jours de formation dans la création d'entreprises et la recherche de financements dans le secteur des industries culturelles et créatives (Icc). Une formation tenue à l'Institut français de Douala, au cours de laquelle les apprenants ont reçu des outils de base pour une meilleure approche dans le buisines de l'industrie culturelle, apprenant par exemple comment créer son entreprise et rechercher des financements.

Au programme, des exposés sur le business model de l'entrepreneur culturel ; la création d'une entreprise culturelle ; les procédures administratives et fiscales ; le financement d'un projet culturel...

La directrice des opérations et responsable du Centre de formation de la « Route des Chefferies » (Rdc, projet culturel), Stéphanie Dogmo Djuka, a planché sur le thème principal : « Renforcement de l'employabilité des jeunes dans le secteur des industries culturelles et créatives et du patrimoine ». Les jeunes ont aussi eu droit à des success stories de certains entrepreneurs culturels tels que Muriel Blanche de la série « Monsieur Madame », etc.

Pour le coordonnateur général de la Route des Chefferies, Sylvain Djache Nzefa, le renforcement de l'employabilité des jeunes dans le secteur des industries culturelles et créatives est un programme lancé en début 2021 et qui vise 1500 jeunes. « Nous souhaitons les accompagner dans une démarche entrepreneuriale pour créer leur business dans le secteur de la culture. C'est aussi un programme qui a conçu un dispositif de stage de professionnalisation destiné aux jeunes qui sont diplômés de ce secteur, et qui n'ont pas d'emplois ou de formation qualifiante, leur permettant d'exercer correctement leur métier ou de trouver un emploi », a-t-il indiqué.

Le coordonnateur a également indiqué qu'il voulait sélectionner au départ 400 projets. Mais 1200 postulants s'étant manifestés, il a au final retenu 800 dossiers. Sylvain Djache Nzefa a annoncé pour l'année prochaine une deuxième sélection de 100 projets, dont 25 seront accompagnés par la Route des Chefferies, avec un soutien financier. Il a précisé qu'une fleur serait faite aux jeunes des zones défavorisées des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que ceux du Septentrion. Selon Sylvain Djache Nzefa, le potentiel au Cameroun est énorme, les jeunes ont beaucoup d'idées. « J'ai vu des projets qui se démarquent dans l'art numérique, la mode le design, l'architecture, la valorisation du patrimoine, la musique et la danse », assure-t-il.