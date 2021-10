Cameroun: Aménagements autour du Barrage de Lom-Pangar - Le pont de Touraké prend forme

Cet ouvrage de franchissement, démarré il y a quelques mois, est réalisé aujourd'hui à 53%, alors que sur le chantier de l'usine de pied, la phase d'assemblage a démarré.

Vendredi et samedi derniers, Théodore Nsangou, directeur général d'Electricity Development Corporation (EDC), était sur les chantiers de certains ouvrages connexes au barrage de Lom Pangar, pour évaluer l'évolution des travaux de construction du pont sur le fleuve Lom à Touraké et de l'usine de pied.

C'est ainsi qu'il a assisté vendredi au lancement de la charpente métallique du pont sur le fleuve Lom à Touraké, dans l'arrondissement de Bétaré-Oya, région de l'Est. « Cette charpente, qui est une partie intégrante du tablier, permet d'avoir un ouvrage de franchissement au-dessus du fleuve Lom. Ce projet intervient dans le cadre du Plan de gestion environnementGuillaume Lombardot, directeur des travaux de Razel, entreprise chargée du chantier. Théodore Nsangou a affiché sa satisfaction, au regard notamment de l'évolution des travaux.

« Avec ces grandes lignes, vous pouvez être sûrs que d'ici la fin de l'année, on pourra traverser sur le pont. Il manquera les accès, mais je suis satisfait », confie Théodore Nsangou, avant d'ajouter que « ce pont aura une valeur historique. Il n'est pas seulement lié au barrage de Lom Pangar, mais permettra de relier deux routes nationales. Ce pont sera le passage pour relier l'Est et le Nord de notre pays. »

Selon les ingénieurs, à fin septembre, l'ouvrage affiche 53% de taux d'exécution des travaux, contre près de 37% de consommation des délais. Sur site, la dérivation du Lom, la réalisation des fondations et des appuis sont effectives. Le début de la mise en place du tablier devrait avoir lieu d'ici le 22 octobre 2021, tandis que la réception provisoire de l'ouvrage est envisagée pour le mois de juillet 2022. D'un coût d'environ 9, 072 milliards de F, les travaux sont financés par l'Agence française de développement (AFD).

Arrivé sur le chantier de construction de l'usine de pied à Lom Pangar, d'où sont attendus 30 MW d'énergie pour électrifier la région de l'Est, entre autres, Théodore Nsangou a également constaté que les travaux avancent sereinement. L'assemblage des pièces encastrées de l'infrastructure a débuté. « Nous avons déjà trois conduites forcées en place.

La quatrième sera positionnée avant la fin de ce mois. Pendant la même période, nous avons déjà des équipements de la charpente métallique qui ont pris le bateau (depuis la Chine, ndlr) pour la superstructure. La turbine et le pont roulant vont prendre un bateau d'ici une semaine. Nous pensons donc que nous sommes toujours dans nos délais, c'est-à-dire entre mars et avril 2022 pour que le premier groupe puisse fonctionner », a déclaré le DG d'EDC. Même satisfaction pour ce qui est de la ligne de transport de l'énergie entre Lom-Pangar et Bertoua, où la partie génie civil est presque terminée.