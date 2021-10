Congo-Kinshasa: Démission ou défiance !

Entre une démission ou faire face à une probable motion de défiance des élus du peuple, le Ministre de PTNTIC devrait, sans aucun doute, opter pour le 1er choix. S'entêter en choisissant le deuxième, ce serait ouvrir une porte à l'humiliation.

Loin s'en faut, malgré sa carrure imposante, le Ministre Kibassa Maliba est dans une très mauvaise posture. L'épée de Damoclès reste suspendue sur sa tête et est prête à le découper en mille morceaux. Tenez ! Le dossier RAM se présente comme une peau de banane placée sur son chemin sans qu'il ne se rende compte de ce qui pourrait être sa chute fatale si et seulement si, il n'arrive pas à formuler les explications claires et précises.

Acculé, accusé et se disant même choqué, le patron des PTNTIC aura ainsi vécu une mauvaise journée. Dieu seul sait comment il a pu passer sa nuit après qu'il ait été secoué par la représentation nationale. 48 heures étant expirées, les députés nationaux attendent avec impatience la convocation d'une plénière où il est censé venir rencontrer les préoccupations des élus du peuple.

Escroquerie d'état, escroquerie populaire, escroquerie à ciel ouvert, une taxe illégale, etc. Il n'aura pas été épargné par les Députés nationaux qui attendaient impatiemment le retour avec fracas du contrôle parlementaire dans la Chambre basse du parlement. On rappellera qu'avant de procéder à la lecture de sa question orale avec débat, Claude MisareMugomberwa, initiateur de la question orale avec débat sur la taxe RAM, avait présenté les fondements juridiques de sa démarche, conformément aux dispositifs des articles 100, 138 de la Constitution des articles 168, 169, 175 alinéas 1er et 2 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

L'initiateur qui a voulu savoir notamment, le nombre d'utilisateurs d'appareils mobiles réellement identifiés ces 6 derniers mois ; le bilan que le ministre tire de la mise en œuvre de cette taxe ; la motivation réelle de l'érection d'une nouvelle taxe, est resté finalement sur sa soif.

Le Ministre a plutôt présenté un bilan positif et des avantages de cette taxe qui aurait permis de collecter, 25 millions de dollars au profit du Trésor public. D'après lui, plus de 38 millions appareils ont été déjà enregistrés et identifiés au nombre desquels 26 millions d'appareils 2G et plus de 11 millions d'appareils mobile 3&4G ; plus de 17 millions d'appareils originaux et uniques ; 14 millions d'appareils clonés et 5 millions d'appareils conformes. Tout compte fait, il n'aurait pas réussi à démontrer la légalité de cette taxe.

Coincé, son come-back à l'hémicycle pourra déterminer son séjour au gouvernement des Warriors. Car, non satisfait au premier round, l'Honorable Misare qui dit être menacé depuis la dernière plénière, a déjà apprêté sa motion de défiance. Pour lui, en effet, Kibassa Maliba a deux choix, soit il supprime le RAM, soit il démissionne. Sinon, c'est la motion de défiance. Dans l'entretemps, le FCC de Kabila gronde en demandant la démission et du ministre et de tous les responsables de l'Arptc impliqués dans cette "escroquerie".