Angola: L'UIF évalue les actions de lutte contre le blanchiment d'argent

Luanda — Le comité de surveillance de l'Unité d'information financière (UIF) s'est réuni mardi pour analyser les actions de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent ainsi que les opérations financières criminelles dans le pays.

La réunion, présidée par le ministre d'État à la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, sert de préparation à l'évaluation que l'Angola sera soumise en juin 2022, par le Groupe d'évaluateurs pour la lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique australe et orientale.

Lors de la séance d'ouverture, le Ministre d'Etat a souligné le rôle de l'UIF pour que l'Angola soit évalué positivement par cette instance du Groupe d'Action Financière Internationale (GAFI).

« Le succès de cette évaluation contribuera à créer un environnement de confiance dans notre système financier et à attirer plus d'investissements étrangers dans notre économie, ainsi que de savoir-faire, afin de rendre les entreprises plus efficaces et productives », a-t-il souligné.

De son côté, la directrice générale de l'Unité d'information financière (UIF), Francisca de Brito, a estimé que son institution reçoit régulièrement des informations sur les délits financiers qui se produisent dans le pays.

"Nous parlons de délits économiques ou financiers pouvant conduire au blanchiment d'argent, de la part des banques, des compagnies d'assurances, des ministères et des tribunaux, qui sont obligés de signaler tous leurs actes et la manière dont les cas et les personnes concernées sont traités", a-t-elle indiqué.

A propos de la réunion, il a déclaré que l'Angola s'est préparé au succès de l'évaluation qui sera soumise en juin de l'année prochaine, et que le pays fournira des informations préliminaires ce mois d'octobre.

Le ministère de l'Intérieur, des Finances, la Banque nationale d'Angola (BNA) et le Bureau du procureur général (PGR) font partie du Comité de surveillance de l'Unité d'information financière (UIF).

Le Groupe d'action financière (GAFI) est une entité intergouvernementale créée en 1989.