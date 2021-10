Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Renaissance du Congo perd face à Simba

Le FC Renaissance du Congo fait des débuts éprouvants à la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Battu en première journée par Etoile du Kivu à Bukavu, le club orange de Kinshasa a ensuite fait jeu égal avec Dauphin Noir à Goma. Mais la spirale des mauvais résultats de cette entame de saison continue de l'étreindre avec une deuxième défaite en trois matches.

Le 4 octobre, au terrain du centre Kurara Mpova de la Fédération congolaise de football association, dans la périphérie de Kinshasa, l'équipe dirigée depuis peu par Willy Mandala a été battue par l'AS Simba de Kolwezi par un but à deux. Les joueurs du coach Otis Ngoma ont encaissé le premier but des poulains du coach Omer Mbayo à la 28e mn, sur penalty converti par Kasientoko, suite à une faute de main d'un défenseur renais, Bob Tshilombo, dans sa surface de réparation. Mais Renaissance du Congo a égalisé à la 44e mn, sur une balle arrêtée d'Onoya Senganya. Les espoirs renais se sont éteints à l'heure de jeu, avec le second but du club visiteur inscrit par Ilunga Nsungu.

Renaissance du Congo enregistre sa deuxième défaite en trois rencontres et ne compte qu'un point, alors que Simba de Kolwezi gagne pour la première fois de la saison avec trois points à son compte en trois matchs livrés. Simba a depuis 2019 été la bête noire de Renaissance du Congo qui ne l'a jamais battu sur le terrain, en dehors de la victoire sur tapis vert suite au dossier Rodrigue Kitwa qui avait permis à Renaissance de récupérer trois points de la victoire après avoir été perdant sur le terrain (un but à deux au stade des Martyrs de Kinshasa). La saison dernière, les deux équipes s'étaient séparées zéro but partout à Kinshasa, avant la défaite de Renaissance du Congo au stade Dominique Diur de Kolwezi par un but à trois, au match retour.