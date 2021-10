Afrique: CDM 2022 - Les Léopards se rassemblent à Kinshasa pour affronter les Barea de Madagascar

Les Léopards se regroupent à Kinshasa pour affronter les Barea de Madagascar sans Tisserant, Mavinga, Bolasie, Kakuta, N'Simba, Meschak Elia, Wissa et Kebano.

Les Léopards de la République démocratique du Congo s'opposent à deux reprises le 7 octobre à Kinshasa et le 10 octobre à Antananarivo, les Barea de Madagascar en troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du monde (CDM) Qatar 2022. Les fauves congolaises rejoignent leur tanière à Kinshasa depuis quelques jours pour le regroupement. Et l'on note des absences importantes au regard de la liste des vingt-cinq joueurs publiée le 2 octobre par le sélectionneur argentin des Léopards après une réunion entre le staff technique national et le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association (Fécofa).

En effet, Hector Cuper et son adjoint Dauda Lupembe seront privés de Marcel Tisserant de Fenerbahce et Yannick Bolasie en Çaykur Rizespor en Turquie, Chris Mavinga de Toronto FC au Canada, Vital N'Simba de Clermont foot en L1 France, Gaël Kakuta de Lens en Ligue 1 France, tous blessés, ainsi que Meschak Elia de Young Boys de Berne en Suisse, bloqué à la suite de la décision du Tribunal arbitral du sport sur le litige qui l'oppose à Mazembe.

D'autres joueurs tout autant important ne pourront pas être là tels Neeskens Kebano de Fulham en Championship anglaise (D2) et le nouveau buteur de Brendfort en Premier League, Yoane Wissa, la RDC étant classée en zone rouge à propos de la pandémie de covid-19 par l'Angleterre. L'on apprend que le sélectionneur a rappelé Joël Ngandu Kayamba de Viktoria Plzen en D1 République Tchèque et André Bukia d'Arouca en D1 Portugal pour suppléer aux absences de Bolasie et Meschak Elia.

Mais du côté de la Fécofa, l'on reste concentré sur l'objectif. «L'objectif, ce sont les six points que nous devons avoir qui permettront de bien aborder les deux dernières journées en toute quiétude et espérer une qualification. Nous restons optimistes étant donné qu'il est encore possible d'arracher les 6 points face à Madagascar et le reste nous verrons. Ce sont des rencontres où nous devons mettre tous les moyens possibles pour arriver à notre finalité», a fait part Roger Bobo Bondembe Bokanyanga, quatrième vice-président de la Fécofa chargé des finances, à la direction de la communication de l'instance faîtière du football congolais.

Les joueurs déjà présents

Jusqu'au 5 octobre, les joueurs ayant rejoint la tanière à Kinshasa sont donc les gardiens de but Parfait Mandanda (Excelsior Mouscron/Belgique), Joël Kiassumbwa Joël (sans club en Suisse), Lionel Mpasi Nzau (Rodez/L2 France), Hervé Lomboto (Daring Club Motema Pembe), les joueurs de champ Glody Ngonda Muzinga (Riga FC/Lettonie), Chancel Mbemba (Porto/Portugal), Nathan Idumba (Cape Town/Afrique du Sud), Arsène Zola (Mazembe). Il y a aussi Edo Kayembe (Eupen/Belgique), Jonathan Okita (Nec Nijmegen/Pays-Bas), Jackson Muleka (Standard de Liège/Belgique), Samuel Moutoussamy (Nantes/France), Chadrac Akolo (Amiens/L2 France), Dieumerci Mbokani (Kuwait SC/Koweït), Ben Malango (Sharjah/Emirats arabes unis), Cédric Bakambu (Beijing Gouan/Chine), Samuel Bastien (Standard de Liège/Belgique), Christian Luyindama (Galatasaray/Turquie) et Fabrice N'sakala (Besiktas/Turquie).