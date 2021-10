Congo-Kinshasa: Culpac - Trésor Bagayamukwe reçoit la décision de sa désignation d'ambassadeur de la jeunesse

Elévé à la dignité d'ambassadeur international de la jeunesse par le Culpac, le 16 septembre dernier, Trésor Bagayamukwe, de l'organisation non gouvernementale Hekima, s'est vu remettre, le 5 octobre, la décision officielle de son nouveau titre.

Le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) a remis, le 5 octobre, au salon rouge du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa, sa décision officielle sanctionnant la désignation de Trésor Bagayamukwe Byamungu à la dignité d'ambassadeur international de la jeunesse pour la paix. Ce dernier avait été désigné, le 16 septembre dernier, à cette dignité par la direction du Culpac, conformément aux critères et résolutions pris à la conférence universelle pour la paix, organisée les 5 et 6 septembre 2018 par le Culpac au Parlement européen à Bruxelles.

C'est donc le 5 octobre que cette organisation internationale, oeuvrant pour la défense et la promotion de la paix dans le monde, a choisi de remettre à Trésor Bagayamukwe, président de l'ONG Hekima, sa décision au sujet de ce titre. Le directeur général du Culpac, Daniel Santu Biku, malgré ses ennuis de santé, a daigné se présenter à la cérémonie pour encourager Trésor Bagayamuwke. Dans son mot de circonstance, il a promis ceci au nouvel ambassadeur international de la jeunesse pour la paix du Culpac : « Ce processus sera accompli lors de la remise des emblèmes de la paix universelle à cette élévation honorable dans les mois qui suivent au Parlement européen à Bruxelles ».

Dans son allocution, l'heureux bénéficiaire de la décision solennelle du Culpac a indiqué : «... nous acceptons notre mission, non pas comme un héros, mais comme un humble serviteur inébranlable de la paix... Nous allons mener ce combat de la jeunesse tant au niveau national qu'international. Les jeunes sont dotés d'un immense potentiel pour faire bénéficier à leurs sociétés sur le plan social, politique et économique... les décideurs, y compris les aînés, les entreprises et les dirigeants mondiaux doivent travailler avec nous (jeunes) en tant qu'agents de changement ».

Et il a laissé entendre : « Nul ne peut ignorer la position stratégique de la République démocratique du Congo au développement du continent africain et sa vocation de leadership. C'est pourquoi le moment est opportun pour nous, jeunes, de jouer un grand rôle dans la vision du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, dans son combat pour la paix, contre les antivaleurs et pour l'Etat de droit .»