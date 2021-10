Afrique de l'Ouest: BRVM - Vigoureuse augmentation de la capitalisation des obligations ce 5 octobre 2021

Après une modeste hausse de 975 millions FCFA la veille, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une vigoureuse augmentation de 13,271 milliards FCFA au terme de la séance de cotation de ce mardi 5 octobre 2021.

Cette capitalisation est en effet passée de 7105,173 milliards FCFA le lundi 4 octobre 2021 à 7118,444 milliards FCFA ce mardi 5 octobre 2021.

Quant à celle du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 25,881 milliards FCF à 5599,404 milliards FCFA contre 5573,523 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 499,216 millions FCFA contre 745,878 millions FCFA le 4 octobre 2021.

L'indice BRVM 10 a progressé de 0,88% à 144,23 points contre 142,97 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite a enregistré une hausse de 0,46% à 186,06 points contre 185,20 points la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres Société Générale Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 11 100 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 7 870 FCFA), BOA Sénégal (plus 2,40% à 2 345 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 2,36% à 1 950 FCFA) et BOA Niger (plus 2,08% à 4 900 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres Sitab Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 4 200 FCFA), Oragroup Togo (moins 5,20% à 4 100 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 5,17% à 1 100 FCFA), Servair Abidjan (moins 4,17% à 1 725 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 2,83% à 515 FCFA).